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Полиция США начала расследование по делу о смерти актера Мэттью Перри

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Фото: Global Look Press/CNP/Ron Sach
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Полиция США начала расследование смерти 54-летнего актера Мэттью Перри, которого нашли мертвым в джакузи в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал CNN 29 октября.

Приблизительно в 16:07 по местному времени на экстренный номер 911 поступил вызов с запросом спасения человека в воде. Звонивший не уточнил обстоятельства ситуации и личность человека, которому потребовалась помощь, сообщает представитель полиции Лос-Анджелеса Брайан Хамфри.

На месте кончины актера не найдено никаких следов насильственной смерти, но расследованием инцидента занялся отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса.

«Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей. Это душераздирающий день, и мы посылаем нашу любовь его семье, его близким и всем его преданным поклонникам», — слова соболезнования передала компания Warner Bros. Television Group.

О том, что Перри скончался в возрасте 54 лет, стало известно ранее в этот день. По предварительной информации, он утонул. Как сообщил источник издания TMZ, Перри был найден в джакузи в его доме в штате Калифорния. Следов наркотиков рядом с местом смерти актера обнаружено не было. Коллеги актера выразили соболезнования.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Актер также известен своими ролями в фильмах «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мистер Саншайн», «Танго втроем».

В ноябре 2022 года вышли мемуары актера «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых Перри рассказал о своем периоде жизни во время съемок «Друзей» и о долгой борьбе с зависимостью.

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