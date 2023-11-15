МИД РФ усмотрел угрозу в словах помощника госсекретаря США об «Арктик СПГ – 2»

Причастность Соединенных Штатов ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» отчасти доказывают слова помощника американского госсекретаря Джеффри Пайатта об усилиях Вашингтона по остановке проекта РФ «Арктик СПГ – 2». Об этом 15 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами «Северных потоков» так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что до уничтожения обоих газопроводов аналогичные заявления звучали со стороны Белого дома и Госдепартамента США. Спустя полгода произошел подрыв «Северных потоков», теперь же появляются угрозы в отношении очередных инфраструктурных проектов, отметила дипломат.

Ранее, 8 ноября, Пайатт сообщил о попытках Вашингтона добиться прекращения существования ООО «Арктик СПГ – 2», которое реализует проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ). По его словам, таким образом США стремятся снизить доходы РФ от экспорта нефти и газа. Перед этим американский минфин также ввел санкции против компании.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал внимательнее отнестись к подобным заявлениям американских властей. Он также указал на то, что взрыву на «Северных потоках» предшествовало заявление президента США Джо Байдена об уничтожении газопроводов. В случае с угрозами в адрес «Арктик СПГ – 2» речь опять идет о посягательствах на важный энергопроект, подчеркнул Песков.

9 ноября Захарова заявила, что Россия продолжит развивать сферу производства сжиженного природного газа, в том числе проект «Арктик СПГ – 2», несмотря на американские санкции. По ее словам, топливно-энергетический комплекс РФ стал основной мишенью санкционной политики Запада, однако отечественные компании показали, что они могут успешно справляться с такими вызовами и эффективно использовать конкурентные преимущества.

20 июля Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Глава государства выразил уверенность, что «Арктик СПГ – 2» будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.