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Песков указал на слова США об «Арктик СПГ – 2» после диверсий на «Северных потоках»

Песков: следует внимательно прислушаться к заявлениям США об «Арктик СПГ – 2» после диверсий на «Северных потоках»
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Фото: Global Look Press/Xinhua/The Swedish Coast Guard
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 ноября призвал внимательнее отнестись к заявлениям США о желании уничтожить «Арктик СПГ – 2» после диверсий на «Северных потоках».

Таким образом он отреагировал на слова помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта, который накануне сообщил, что Вашингтон добивается прекращения существования ООО «Арктик СПГ – 2», реализующего проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ). Перед этим американский минфин также ввел санкции против компании.

«Расценивать нужно через призму, наверное, слов господина [президента США Джо] Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат «Северный поток», «Северный поток – 2». Через какое-то время «Северные потоки» были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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Ранее, также 9 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит развивать сферу производства сжиженного природного газа (СПГ), в том числе проект «Арктик СПГ – 2», несмотря на американские санкции. По ее словам, топливно-энергетический комплекс РФ стал основной мишенью санкционной политики Запада, однако отечественные компании показали, что они могут успешно справляться с такими вызовами и эффективно использовать конкурентные преимущества.

Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров 20 июля. Глава государства выразил уверенность, что «Арктик СПГ – 2» будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

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