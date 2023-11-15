Захарова назвала враньем слова Санду об отсутствии тем для диалога с РФ

Президент Молдавии Майя Санду попросту обманывает народ, утверждая, что у Кишинева и Москвы якобы нет тем для двустороннего диалога. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Майя Санду просто врет. <…> Она пытается представить дело таким образом, что двум странам не о чем говорить — это вранье, у этого нет другого определения», — отметила дипломат на брифинге.

Как указала Захарова, президент Молдавии «занимается русофобией и подрывом двусторонних отношений». Кроме того, она ложно обвинила Россию в неуважении интересов молдавского народа.

«Российская сторона выступает за взаимоуважительный диалог с дружественным молдавским народом, никогда не вмешивалась во внутренние дела Молдавии, и исключительно реагирует на жесткие выпады, ложные обвинения и бесконечную антироссийскую риторику, которая льется от нынешнего молдавского руководства. Именно оно пренебрегает чаяниями собственных граждан в угоду западным спонсорам», — сказала Захарова.

Санду 13 ноября заявила, что у Молдавии был конструктивный подход к отношениям с РФ, но поскольку Россия не уважает интересов граждан республики, теперь общих тем для обсуждения у сторон нет. 14 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Санду, отметил, президент Молдавии не учитывает результаты муниципальных выборов, которые состоялись в стране. По его словам, многие жители Молдавии выступают за развитие отношений с РФ.

6 ноября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что после подсчета 90% голосов на местных выборах в Молдавии правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции. Тогда же Захарова отметила, что граждане Молдавии дали честную оценку действующему в стране тупиковому курсу, который проводит правящая партия.

До этого, 17 октября, Захарова отмечала, что новая Стратегия нацбезопасности Молдавии содержит антироссийские положения. Их целью является перекладывание вины на Россию за управленческую некомпетентность руководства республики. Дипломат указала, что республика пытается переложить вину на РФ в преддверии всеобщих местных выборов в стране.