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В МИДе заявили о перекладывании Молдавией вины на РФ за некомпетентность властей

Захарова: положения стратегии Молдавии перекладывают на РФ вину за некомпетентность власти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новая Стратегия нацбезопасности Молдавии содержит антироссийские положения. Их целью является перекладывание вины на Россию за управленческую некомпетентность руководства республики. Об этом сказано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Так, она ответила на соответствующий вопрос СМИ о документе по стратегии нацбезопасности Молдавии. Захарова указала, что республика пытается переложить вину на РФ в предверии ноябрьских всеобщих местных выборов в стране.

«Также отчетливо просматривается стремление получить у своих западных спонсоров очередную порцию финансовой помощи», — отметила дипломат.

По ее словам, также неслучайным является то, что документ появился в преддверии IV встречи «платформы поддержки Молдавии», которая пройдет 17 октября в Кишиневе.

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Ранее, 12 октября, экс-глава Модавии Игорь Додон заявил, что указанные в проекте Стратегии национальной безопасности угрозы не соответствуют интересам страны и будут использованы нынешним лидером государства Майей Санду для запугивания населения.

Д этого, 10 октября, Захарова отметила, что в преддверии запланированных на 5 ноября всеобщих местных выборов в Молдавии ситуация в республике обостряется. Она указала, что действующие власти республики совершают «правовой беспредел», пытаясь ограничить или запретить деятельность оппозиционной партии «Шор».

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