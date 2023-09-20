Скажут ли ЕС: в Молдавии ждут присоединения к Евросоюзу в декабре

Решение о присоединении Молдавии к Евросоюзу может быть принято уже в середине декабря. Об этом «Известиям» рассказали в Совете ЕС. Осенью Еврокомиссия должна представить оценку усилий властей республики по проведению необходимых реформ. Молдавия получила официальный статус кандидата на вступление в июне 2022-го вместе с Украиной. При этом в экспертном сообществе подчеркнули: ожидать расширения ЕС за счет Кишинева в ближайшее время не стоит, особенно пока не будет принято решение по Западным Балканам, а Брюссель не разберется со своими экономическими трудностями.

Реформы и расширение

Молдавия, территориально находящаяся в Европе, до сих пор остается «за бортом» ЕС несмотря на то, что Кишинев всё сильнее настаивает на вступлении в Евросоюз.

Прорыв для республики произошел в июне 2022-го, когда она наряду с Украиной получила статус кандидата на присоединение к Союзу. Но Брюссель поставил условие: если Кишинев хочет продвинуться по пути вступления в ЕС, то должен выполнить ряд шагов, касающихся комплексной реформы правосудия, усиления борьбы с коррупцией и организованной преступностью, реформирования публичных институтов, устранения влияния олигархов.

— В июне Еврокомиссия в устной форме изложила информацию о прогрессе и представит более существенную оценку усилий по реформированию Молдавии в своем пакете расширения этой осенью, — рассказал «Известиям» официальный представитель Совета ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду выступает с речью на заседании Европарламента, май 2022 года Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum

По словам собеседника, как только эта оценка будет «на руках», ее обсудят для того, чтобы принять решения по дальнейшему расширению. Выводы могут утвердить на заседании Совета ЕС по общим вопросам 12 декабря.

— Ожидается, что вопрос о расширении также будет включен в повестку дня декабрьского заседания Европейского совета (Совет ЕС и Евросовет — разные структуры в рамках объединения. — «Известия»), — добавил он.

В мае президент Молдавии Майя Санду заверила, что республика к середине года сможет выполнить все условия для присоединения к ЕС, которые выдвинула Еврокомиссия. Однако уже в июле министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску признал, что Кишиневу удалось продвинуться лишь на треть.

«Молдавия полностью выполнила три из девяти рекомендаций Еврокомиссии. Что касается трех других рекомендаций, то они выполнены более чем на 50% — необходимо еще предпринять некоторые шаги для их завершения. А что касается остальных трех рекомендаций — их внедрение началось, достигнут определенный прогресс», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

К тому же до сих пор не решен вопрос с «реинтергацией» непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Впрочем, как рассказал Попеску, Кишинев может присоединиться к Евросоюзу и без контроля над Тирасполем.

Каковы перспективы?

Несмотря на то что Молдавия получила официальный статус кандидата на присоединение к Европейскому союзу, далеко не факт, что Кишиневу в скором времени удастся добиться своей цели. Так, экс-президент Молдавии Игорь Донон в апреле заявил, что ожидать вступления в ЕС в ближайшее десятилетие не стоит. При этом он призвал к развитию партнерства с Брюсселем.

«ЕС — наши соседи, мы хотим дружить, и мы будем дружить, никуда мы от этого не денемся. Партнерство нужно развивать, но мы категорически против тех ценностей, которые пытаются нам навязать», — сказал молдавский политик.

Впрочем, если раньше в отношении перспектив вступления в ЕС можно было дать однозначный отрицательный ответ, то сейчас обстановка внутри страны сильно изменилась, указал «Известиям» политолог Аждар Куртов. Так, у власти в Молдавии уже достаточно долго находится явно прозападная и антироссийски настроенная коалиция.

Заседание парламента Молдовы Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

— Они задерживают пророссийских активистов, запрещают политические партии своих оппонентов, предпринимают множество недружественных шагов по отношению к РФ и, наоборот, всеми силами стремятся к вхождению в ЕС. В Молдавии у значительного числа граждан уже давно двойное гражданство с Румынией, одной из стран ЕС, — пояснил эксперт. — К тому же международная обстановка по большому счету способствует усилению антироссийских и прозападных настроений как в самой Молдавии, так и в странах ЕС.

Помимо этого, Брюссель сейчас ищет любые способы «напакостить» РФ, а вступление Молдавии будет одной из таких «пакостей». Так что на этом фоне в Европе даже могли бы закрыть глаза на несоответствие республики критериям для присоединения к Союзу.

— Но всё же я не думаю, что вступление возможно в этом или в следующем году. Молдавия — одна из беднейших стран Европы, а ЕС сейчас испытывает серьезные экономические трудности, в том числе его главный «локомотив» — Германия. Так что брать на свою шею еще одну очень серьезную обузу Брюссель, как я думаю, не будет, — предположил Куртов.

По мнению политолога, скорее всего, европейские бюрократы будут и дальше давать красивые обещания о хороших перспективах, но оговаривать это условиями по трансформации внутренней политики и экономики в сторону соответствия европейским критериям. Этот процесс может затянуться не на годы, а на десятилетия, как это происходит с Турцией, которая получила статус кандидата в далеком 1999-м.

Фото: AP/Olivier Matthys

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также считает, что Кишинев не примут в ЕС в 2024 году. Он объяснил: прежде чем расширять Евросоюз за счет Молдавии, Брюссель должен принять решение по Украине, с которой республика одновременно получила статус кандидата, а также по Западным Балканам.

— Никто не примет Украину и Молдавию раньше Западных Балкан или до какого-либо решения по странам этого региона, потому что те уже давно стоят в очереди. Что же касается вступления Украины, решение по заявке Киева будет принято лишь по окончании спецоперации, — подчеркнул он.

При этом выполнение условий, которые выдвинула Кишиневу ЕК, значение не имеет. Главное — коллективная позиция по вопросу, а она предполагает следующее: если ЕС примет Молдавию без других стран-кандидатов, то возникнет серьезное внутреннее напряжение, что Брюсселю сейчас не нужно. К тому же если республика войдет в Евросоюз без Киева, это может стать сигналом, что Украину не примут в принципе.

— Сейчас это единственные две западные страны бывшего Советского Союза, которые остались, по сути, бесхозными. Так что решение будет лишь тогда, когда оно станет относительно консенсусным, — констатировал Владимир Брутер.

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

В настоящее время статус кандидата, помимо Молдавии, официально есть у семи стран: уже упомянутых Турции и Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории, причем большинство из них ждет положительного решения Брюсселя свыше десяти лет.