Захарова заявила об обострении ситуации в Молдавии в преддверии выборов

В преддверии запланированных на 5 ноября всеобщих местных выборов в Молдавии ситуация в республике обостряется, заявила во вторник, 10 октября, официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.

«Следим за развитием ситуации в Молдавии. К сожалению, ситуация имеет тенденцию к обострению», — сказала она.

Захарова отметила, что действующие власти республики совершают «правовой беспредел», пытаясь ограничить или запретить деятельность оппозиционной партии «Шор».

Партию «Шор» признали в Молдавии вне закона 19 июня, после чего посол республики в РФ Лилиан Дарий заявил о невозможности продолжения ее работы в стране. Данное решение поддержала президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, «Шор» якобы была создана путем коррупции и для коррупции и представляет собой опасность как для конституционного строя, так и для безопасности государства.

Однако 3 октября конституционный суд Молдавии отменил запрет на участие «Шор» в выборах. В частности, суд постановил, что членам оппозиционной партии, объявленной неконституционной, будет разрешено участвовать в местных выборах 5 ноября, а также в выборах, которые состоятся в ближайшие пять лет.