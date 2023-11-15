Ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет в трех странах

Ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет на территории трех стран: России, Китая и Монголии. Об этом 15 ноября на презентации маршрута сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.

«Мы подготовили новый, яркий, необычный маршрут. Ралли пройдет с 5 по 15 июля на территории трех стран — Российской Федерации, Монголии и Китая. В общей сложности на территории РФ пройдут четыре этапа протяженностью свыше 1 500 км. По территории Монголии пройдут четыре этапа, один из которых будет кольцевым. На территории Китая пройдут три этапа длиной свыше 1 700 км», — уточнил Чагин.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал «Шелковый путь» одним из самых ярких и масштабных спортивных мероприятий России. Он указал на то, что 2024 год станет для проекта юбилейным — ралли состоится в 15 раз.

«Идеология гонки включает и спорт, и путешествие, и изучение истории и традиций великих стран, по которым проходит маршрут «Шелкового пути». В 2024 году ралли «Шелковый путь» единым маршрутом вновь свяжет Запад и Восток и станет ареной сражения самых сильных и смелых», — отметил Матыцин.

Торжественный старт ралли состоится в Томске 5 июля 2024 года. Всего запланировано 11 этапов, которые пройдут с 5 по 15 июля. Торжественный финиш ралли запланирован на 15 июля в Хоргосе в Китае.

В этом году ралли «Шелковый путь» завершилось 15 июля в Москве на Красной площади. Участники марафона прошли более 5 тыс. км по маршруту Казань – Москва. В зачете грузовиков (Т5) победу одержал экипаж белорусской команды «МАЗ‑СПОРТавто» Сергея Вязовича. В зачете мотовездеходов (Т3) чемпионами стали Сергей Карякин команды Snag Racing. В классе внедорожников (Т1) и абсолютном зачете золото завоевал экипаж Андрея Рудского из команды «НГ-Энерго». Чемпионом среди мотоциклистов стал Илья Щеглов.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года в России. В отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году крупнейшая гонка Евразии проходила по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки.