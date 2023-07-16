В Москве торжественно завершилось ралли «Шелковый путь»

Ралли «Шелковый путь» торжественно завершилось 15 июля в Москве, церемония прошла на Красной площади. На месте побывал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

«Победные, решающие километры участники «Шелкового пути» преодолевают по размытой дороге, и тут вырвать заветные минуты еще сложнее», — отметил корреспондент.

Участники марафона прошли более 5 тыс. км по маршруту Казань – Москва. У Васильевского спуска собралось несколько тысяч болельщиков.

В зачете грузовиков (Т5) победу одержал экипаж белорусской команды «МАЗ‑СПОРТавто» Сергея Вязовича. Сразу после финиша болельщики поздравили его с победой.

«Уверен, все думали, что мы будем отсиживаться в обороне, но мы как всегда выбрали нетрадиционную тактику и пошли сегодня в атаку по скользкой дороге. У нас отличное сцепление с дорогой, шины работают просто великолепно. Нигде ни разу не поскользнулись, не ошиблись, очень быстро накатили», — рассказал Вязович.

Среди грузовиков вторым стал Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»), третьим — Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»).

«Маршрут был очень интересный, непростой. Была и навигация, кочки и ямы, и проколы. То есть вот, что значит не выезжать долго. Конечно, экипаж, делает какой-то вывод, анализ, чего не хватило», — отметил Николаев.

В зачете мотовездеходов (Т3) чемпионами стали Сергей Карякин команды Snag Racing. В классе внедорожников (Т1) и абсолютном зачете золото завоевал экипаж Андрея Рудского из команды «НГ-Энерго». Чемпионом среди мотоциклистов стал Илья Щеглов.

15 июля президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей церемонии завершения «Шелкового пути» и заявил, что ралли прочно вошло в календарь престижных международных автогонок. Он также поздравил победителей и других гонщиков, отметив их высокое мастерство.

В свою очередь министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что «Шелковый путь» является не только спортивным мероприятием, но и огромным международным проектом, демонстрирующим гостеприимство РФ.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года в России. В отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году крупнейшая гонка Евразии проходила по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Марафон объединил 13 регионов РФ.