Россия получила от США сигнал о готовности к диалогу на саммите АТЭС

США дали сигнал, что готовы общаться с Россией на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом 15 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный, неформальный диалог, пусть пока и за кулисами. Ничего не могу сказать — были и такие «заходы», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что США всё время устраивали препятствия участию России в саммите АТЭС. Она также заявила, что «курс Вашингтона на бесплодные словесные пикировки пока преобладает».

Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

13 ноября представитель американского Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что США будут относиться к России как к полноправному участнику на саммите.

Ранее, 7 ноября, политолог и преподаватель МГУ Алексей Фененко заявил «Известиям», что предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско не принесет позитивных результатов, так как США считают Россию ненужным элементом на Тихом океане. Политолог также подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматривают АТЭС как инструмент, способный поссорить Россию и Китай.

До этого, 29 сентября, Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят США, Китай, Россия, Япония, Мексика.