Без бумажки человек: дипломы станут электронными

В 2024 году в России пройдет эксперимент по оцифровке документов о получении образования или квалификации: несколько сотен университетов, колледжей и школ сформируют цифровые дипломы и аттестаты, которые внесут в единый реестр. Как выяснили «Известия», сейчас Рособрнадзор ведет проработку дорожной карты и на 2024-2027 годы, когда реестровая система документов об образовании будет внедряться не в экспериментальном, а обязательном режиме. А вот время бумажных дипломов, судя по всему, уходит в прошлое. Подробности — в материале издания.

Суть эксперимента о цифровом дипломе

Рособрнадзор подготовил проект постановления правительства, согласно которому в 2024 году будет проведен эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации, а также по включению их в единый реестр. Сейчас идет период общественного обсуждения документа, который продлится до 27 ноября.

Эксперимент должны провести с 15 марта по 31 декабря 2024 года в три этапа. До 31 мая создадут механизм формирования цифровых документов об образовании и квалификации в едином реестре, до 31 сентября дипломы и аттестаты должны появиться в личном кабинете на едином портале госуслуг, до 31 декабря «Единый реестр цифровых документов об образовании» должен быть введен в эксплуатацию.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В эксперименте участвуют 279 школ, гимназий и лицеев, 260 техникумов, колледжей и училищ и 61 университет . Также участниками эксперимента, кроме Рособрнадзора, станут Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрав.

В Рособрнадзоре рассказали «Известиям», что пилотный проект по формированию электронных документов об образовании и квалификации начался еще в 2021 году и уже коснулся школьных аттестатов и дипломов о высшем образовании, сейчас к нему добавляют дипломы о среднем профессиональном образовании.

— Созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании пока не имеют юридической силы, не подлежат выдаче, а по окончании эксперимента удаляются из единого реестра в целях выполнения требований сохранности персональных данных, — подчеркнули в ведомстве.

Однако, как рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре, уже сейчас разрабатывается концепция и дорожная карта на переходный период 2024 — 2027 годов, когда цифровые документы об образовании начнут внедряться официально и повсеместно.

— Но говорить о внедрении цифровых документов об образовании возможно только после внесения изменений в Закон об образовании, которые установят требования к формату, хранению и выдаче цифровых документов об образовании, — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что госуслуги в принципе «обрастают» новыми сервисами, которыми в ближайшем будущем смогут пользоваться студенты. Так, на днях Минцифры опубликовало проект постановления правительства РФ о проведении своего эксперимента, согласно которому на едином портале появятся электронные зачетки, студенческие билеты и иные документы, подтверждающие обучение . С помощью портала госуслуг можно будет следить за успеваемостью и пользоваться студенческими скидками без предъявления бумажных документов. Сроки проведения этого эксперимента — с 20 ноября 2023 по 31 декабря 2024 годов.

Зачем нужен электронный диплом

Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин рассказал, что сейчас единый реестр документов уже существует, это ФИС ФРДО — федеральная информационная система «Федеральный реестр документов об образовании». В него вносятся дипломы вузов, школьные аттестаты, свидетельства о повышении квалификации и многие другие документы об образовании, сказал он. Ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана Иван Сидельников замечает, что основные проблемы этого реестра — низкое качество внесенных сведений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— Во-первых, информация о ранее выданных до внедрения ФРДО документах может быть заполнена частично, — рассказал он «Известиям». — Во-вторых, из-за отсутствия реестра образовательных учреждений часто документы одной организации внесены по-разному.

Поиск по реестру приходится осуществлять по ФИО выпускника, и для проверки документа иногда нужно перебрать 10-15 различных вариаций названия одного учреждения. Делать всё это приходится в ручном режиме, поясняет Сидельников.

Экс-глава Рособрнадзора, академик Российской академии образования Виктор Болотов рассказал «Известиям», что создание единого цифрового реестра документов об образовании в первую очередь решит проблему с признанием документов выпускников школ, поступающих в университеты в другом городе.

— Сейчас нужна нотариально заверенная копия, а это трата и времени, и денег. Современная техника позволяет сделать правдоподобное изображение какого угодно аттестата, а цифровой реестр упростит предоставление документа и его проверку, — сказал эксперт. — Да и работодатели, которые проверяют подлинность диплома соискателя на вакансию, ранее нередко обращались в Рособрнадзор. Ведомство запрашивало информацию у университета, тот давал ответ — приходилось проводить определенный документооборот. Появление единого цифрового реестра серьезно упростит эту работу.

В Рособрнадзоре пояснили «Известиям», что создание реестра в принципе изменит концептуальный подход к выдаче и учету документов об образовании: если сейчас такой документ выдается выпускнику, после чего сведения о нем вносятся в информационную систему, что порождает множество ошибок, неточностей и несоответствий, то в реестровой модели вначале формируются сведения в информационной системе, верифицируются на достоверность, и только после этого цифровой документ публикуется в личном кабинете гражданина на портале госуслуг и в личном кабинете реестра. Такой документ, подчеркивают в Рособрнадзоре, невозможно будет потерять или испортить, при желании можно будет получить выписку в МФЦ или онлайн из реестра. Проверка достоверности и актуальности полученного образования будет происходить через простой QR-код или с помощью введения уникального номера в открытый сервис будущего реестра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сенатор Людмила Скаковская отмечает, что единый реестр цифровых документов позволит упростить доступ к документам об образовании самим гражданам, которые смогут использовать их дистанционно при трудоустройстве, при поступлении в вуз. Решит он и проблему с поддельными дипломами. Впрочем, сейчас этот вопрос уже не так актуален благодаря системе ФРДО , отмечают эксперты.

— Но чем старше пользователь — тем меньше информации там может быть, а полные данные будут только у ребят, закончивших школу с 2013 года , — пояснил Иван Сидельников. — Подделки встретить можно, но чем дальше — тем реже, и сегодня всё меньше и меньше подделываются документы больших университетов, чаще региональных вузов. Доступный, простой в использовании реестр, в частности, где информация проверяется по СНИЛСу позволит свести к минимуму случаи подделки.

Бояться ли утечек данных

Каждый цифровой документ об образовании будет иметь свой уникальный идентификатор. Также в документе будут содержаться ФИО обладателя диплома или аттестата, его дата рождения, пол, СНИЛС, дата выдачи документа. Директор IT-компании NooSoft Виталий Лажинцев отмечает, что хранение таких данных — обыденная практика для многих служб, и сама по себе эта информация не обладает уникальной ценностью.

Руководитель отдела ИБ компании «Рексофт» Юлия Коновалова, тем не менее, замечает, что «любые данные о гражданине являются чувствительными».

— Знание этого набора информации может облегчить доступ к другим базам и системам и привести к сопоставлению информации для выработки мошеннических схем, — сказала она «Известиям».

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Юлия Коновалова указывает, что утечки случаются во всех базах, в том числе в государственных реестрах. И с точки зрения безопасности эксперты пока спорят, что более эффективно — одна государственная база (например, в периметре госуслуг) с единым цифровым профилем или множественные реестры под каждую государственную систему , говорит она.

— В первом случае это будет один владелец и одна база с максимально полной информацией, что критично в случае утечки, — сказала эксперт. — Во втором государство получает баз много и утечка из каких-то из них не так критична, но не очень понятно, кто будет поддерживать и контролировать их актуальность.

Виталий Лажинцев отмечает, что сами по себе госреестры надежно защищены от внешних угроз, и риски утечек чаще всего связаны с человеческим фактором. Однако, подчеркивают эксперты, абсолютно защищенных персональных данных сейчас нет, и это «своеобразная дань всеобщей цифровизации». Сама же инициатива с электронным реестром образовательных документов продолжает существующий тренд на цифровизацию госуслуг , подчеркивает Коновалова.

Сохранятся ли бумажные дипломы

Эксперты полагают, что значение бумажного диплома со временем максимально снизится, но призывают от него совсем не отказываться.

— В век цифровой трансформации бумажный документ об образовании становится анахронизмом , — сказал Иван Сидельников из Бауманки. — Но всегда будут люди, которым важно психологически иметь физический, бумажный оригинал документа. Для желающих целесообразно оставить возможность при окончании образовательной организации в заявительном порядке получать классические документы об образовании.

При этом, полагает он, нужно переосмыслить форму и содержание такого документа.

Борис Илюхин также называет вопрос сохранения бумажных документов «вопросом нашей приверженности традиции хранить бумажные документы», которая формировалась много столетий. Виктор Болотов призывает сохранять диплом в таком виде, чтобы можно было его заключить в рамку и повесить на стенку в рабочем кабинете, как это часто принято делать в других странах мира.

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина замечает, что бумажные дипломы в принципе становились всё проще и проще: если в царские времена это были очень красивые документы, которые передавались из поколение в поколение и могли оказаться даже в антикварных магазинах, то сейчас всё свелось, по сути, к использованию «сканов» диплома. Она замечает, что в свое время уже совершенно безболезненно исчезли значки, свидетельствовавшие о наличии высшего образования. И исчезновение бумажного варианта документа об образовании она называет «вопросом времени».

— Уверена, что в случае успешного эксперимента переход на цифровой документооборот в этой сфере будет максимально плавным и от бумажных документов об образовании не будут отказываться до того момента, пока в работоспособности цифрового реестра не останется сомнений, — сказала в свою очередь сенатор Скаковская.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что инструментарий реестра позволяет распечатать документ об образовании в случае законодательной необходимости.