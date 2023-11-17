Без бумажки человек: дипломы станут электронными
В 2024 году в России пройдет эксперимент по оцифровке документов о получении образования или квалификации: несколько сотен университетов, колледжей и школ сформируют цифровые дипломы и аттестаты, которые внесут в единый реестр. Как выяснили «Известия», сейчас Рособрнадзор ведет проработку дорожной карты и на 2024-2027 годы, когда реестровая система документов об образовании будет внедряться не в экспериментальном, а обязательном режиме. А вот время бумажных дипломов, судя по всему, уходит в прошлое. Подробности — в материале издания.
Суть эксперимента о цифровом дипломе
Рособрнадзор подготовил проект постановления правительства, согласно которому в 2024 году будет проведен эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации, а также по включению их в единый реестр. Сейчас идет период общественного обсуждения документа, который продлится до 27 ноября.
Эксперимент должны провести с 15 марта по 31 декабря 2024 года в три этапа. До 31 мая создадут механизм формирования цифровых документов об образовании и квалификации в едином реестре, до 31 сентября дипломы и аттестаты должны появиться в личном кабинете на едином портале госуслуг, до 31 декабря «Единый реестр цифровых документов об образовании» должен быть введен в эксплуатацию.
В эксперименте участвуют 279 школ, гимназий и лицеев, 260 техникумов, колледжей и училищ и 61 университет. Также участниками эксперимента, кроме Рособрнадзора, станут Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрав.
В Рособрнадзоре рассказали «Известиям», что пилотный проект по формированию электронных документов об образовании и квалификации начался еще в 2021 году и уже коснулся школьных аттестатов и дипломов о высшем образовании, сейчас к нему добавляют дипломы о среднем профессиональном образовании.
— Созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании пока не имеют юридической силы, не подлежат выдаче, а по окончании эксперимента удаляются из единого реестра в целях выполнения требований сохранности персональных данных, — подчеркнули в ведомстве.
Однако, как рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре, уже сейчас разрабатывается концепция и дорожная карта на переходный период 2024 — 2027 годов, когда цифровые документы об образовании начнут внедряться официально и повсеместно.
— Но говорить о внедрении цифровых документов об образовании возможно только после внесения изменений в Закон об образовании, которые установят требования к формату, хранению и выдаче цифровых документов об образовании, — подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что госуслуги в принципе «обрастают» новыми сервисами, которыми в ближайшем будущем смогут пользоваться студенты. Так, на днях Минцифры опубликовало проект постановления правительства РФ о проведении своего эксперимента, согласно которому на едином портале появятся электронные зачетки, студенческие билеты и иные документы, подтверждающие обучение. С помощью портала госуслуг можно будет следить за успеваемостью и пользоваться студенческими скидками без предъявления бумажных документов. Сроки проведения этого эксперимента — с 20 ноября 2023 по 31 декабря 2024 годов.
Зачем нужен электронный диплом
Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин рассказал, что сейчас единый реестр документов уже существует, это ФИС ФРДО — федеральная информационная система «Федеральный реестр документов об образовании». В него вносятся дипломы вузов, школьные аттестаты, свидетельства о повышении квалификации и многие другие документы об образовании, сказал он. Ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана Иван Сидельников замечает, что основные проблемы этого реестра — низкое качество внесенных сведений.
— Во-первых, информация о ранее выданных до внедрения ФРДО документах может быть заполнена частично, — рассказал он «Известиям». — Во-вторых, из-за отсутствия реестра образовательных учреждений часто документы одной организации внесены по-разному.
Поиск по реестру приходится осуществлять по ФИО выпускника, и для проверки документа иногда нужно перебрать 10-15 различных вариаций названия одного учреждения. Делать всё это приходится в ручном режиме, поясняет Сидельников.
Экс-глава Рособрнадзора, академик Российской академии образования Виктор Болотов рассказал «Известиям», что создание единого цифрового реестра документов об образовании в первую очередь решит проблему с признанием документов выпускников школ, поступающих в университеты в другом городе.
— Сейчас нужна нотариально заверенная копия, а это трата и времени, и денег. Современная техника позволяет сделать правдоподобное изображение какого угодно аттестата, а цифровой реестр упростит предоставление документа и его проверку, — сказал эксперт. — Да и работодатели, которые проверяют подлинность диплома соискателя на вакансию, ранее нередко обращались в Рособрнадзор. Ведомство запрашивало информацию у университета, тот давал ответ — приходилось проводить определенный документооборот. Появление единого цифрового реестра серьезно упростит эту работу.
В Рособрнадзоре пояснили «Известиям», что создание реестра в принципе изменит концептуальный подход к выдаче и учету документов об образовании: если сейчас такой документ выдается выпускнику, после чего сведения о нем вносятся в информационную систему, что порождает множество ошибок, неточностей и несоответствий, то в реестровой модели вначале формируются сведения в информационной системе, верифицируются на достоверность, и только после этого цифровой документ публикуется в личном кабинете гражданина на портале госуслуг и в личном кабинете реестра. Такой документ, подчеркивают в Рособрнадзоре, невозможно будет потерять или испортить, при желании можно будет получить выписку в МФЦ или онлайн из реестра. Проверка достоверности и актуальности полученного образования будет происходить через простой QR-код или с помощью введения уникального номера в открытый сервис будущего реестра.
Сенатор Людмила Скаковская отмечает, что единый реестр цифровых документов позволит упростить доступ к документам об образовании самим гражданам, которые смогут использовать их дистанционно при трудоустройстве, при поступлении в вуз. Решит он и проблему с поддельными дипломами. Впрочем, сейчас этот вопрос уже не так актуален благодаря системе ФРДО, отмечают эксперты.
— Но чем старше пользователь — тем меньше информации там может быть, а полные данные будут только у ребят, закончивших школу с 2013 года, — пояснил Иван Сидельников. — Подделки встретить можно, но чем дальше — тем реже, и сегодня всё меньше и меньше подделываются документы больших университетов, чаще региональных вузов. Доступный, простой в использовании реестр, в частности, где информация проверяется по СНИЛСу позволит свести к минимуму случаи подделки.
Бояться ли утечек данных
Каждый цифровой документ об образовании будет иметь свой уникальный идентификатор. Также в документе будут содержаться ФИО обладателя диплома или аттестата, его дата рождения, пол, СНИЛС, дата выдачи документа. Директор IT-компании NooSoft Виталий Лажинцев отмечает, что хранение таких данных — обыденная практика для многих служб, и сама по себе эта информация не обладает уникальной ценностью.
Руководитель отдела ИБ компании «Рексофт» Юлия Коновалова, тем не менее, замечает, что «любые данные о гражданине являются чувствительными».
— Знание этого набора информации может облегчить доступ к другим базам и системам и привести к сопоставлению информации для выработки мошеннических схем, — сказала она «Известиям».
Юлия Коновалова указывает, что утечки случаются во всех базах, в том числе в государственных реестрах. И с точки зрения безопасности эксперты пока спорят, что более эффективно — одна государственная база (например, в периметре госуслуг) с единым цифровым профилем или множественные реестры под каждую государственную систему, говорит она.
— В первом случае это будет один владелец и одна база с максимально полной информацией, что критично в случае утечки, — сказала эксперт. — Во втором государство получает баз много и утечка из каких-то из них не так критична, но не очень понятно, кто будет поддерживать и контролировать их актуальность.
Виталий Лажинцев отмечает, что сами по себе госреестры надежно защищены от внешних угроз, и риски утечек чаще всего связаны с человеческим фактором. Однако, подчеркивают эксперты, абсолютно защищенных персональных данных сейчас нет, и это «своеобразная дань всеобщей цифровизации». Сама же инициатива с электронным реестром образовательных документов продолжает существующий тренд на цифровизацию госуслуг, подчеркивает Коновалова.
Сохранятся ли бумажные дипломы
Эксперты полагают, что значение бумажного диплома со временем максимально снизится, но призывают от него совсем не отказываться.
— В век цифровой трансформации бумажный документ об образовании становится анахронизмом, — сказал Иван Сидельников из Бауманки. — Но всегда будут люди, которым важно психологически иметь физический, бумажный оригинал документа. Для желающих целесообразно оставить возможность при окончании образовательной организации в заявительном порядке получать классические документы об образовании.
При этом, полагает он, нужно переосмыслить форму и содержание такого документа.
Борис Илюхин также называет вопрос сохранения бумажных документов «вопросом нашей приверженности традиции хранить бумажные документы», которая формировалась много столетий. Виктор Болотов призывает сохранять диплом в таком виде, чтобы можно было его заключить в рамку и повесить на стенку в рабочем кабинете, как это часто принято делать в других странах мира.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина замечает, что бумажные дипломы в принципе становились всё проще и проще: если в царские времена это были очень красивые документы, которые передавались из поколение в поколение и могли оказаться даже в антикварных магазинах, то сейчас всё свелось, по сути, к использованию «сканов» диплома. Она замечает, что в свое время уже совершенно безболезненно исчезли значки, свидетельствовавшие о наличии высшего образования. И исчезновение бумажного варианта документа об образовании она называет «вопросом времени».
— Уверена, что в случае успешного эксперимента переход на цифровой документооборот в этой сфере будет максимально плавным и от бумажных документов об образовании не будут отказываться до того момента, пока в работоспособности цифрового реестра не останется сомнений, — сказала в свою очередь сенатор Скаковская.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что инструментарий реестра позволяет распечатать документ об образовании в случае законодательной необходимости.