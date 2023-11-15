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Автоэксперт призвал владельцев европейских авто забыть про «гаражное» обслуживание

Солдатов: владельцам европейских авто нужно забыть про «гаражное» обслуживание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов 15 ноября заявил, что владельцам европейских автомобилей нужно забыть про обслуживание в «гаражных» условиях.

Ранее источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания рассказали «Известиям», что владельцы европейских авто, ввезенных в Россию по параллельному импорту, начали сталкиваться со случаями блокировки. Это происходит при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию. Проблема коснулась таких марок, как BMW, Mercedes и Renault.

«Чтобы избегать подобных случаев, надо в первую очередь забыть про обслуживание автомобиля в «гаражных» условиях. Понятно, что какие-то работы типа замены масла, фильтров и омывайки можно провести самостоятельно. Но более серьезный ремонт или техосмотр — только на хорошей станции техобслуживания, благо сейчас можно посмотреть на рейтинг и отзывы в интернете и сложить определеную картину на счет той или иной организации», — сказал Солдатов.

Во-вторых, никогда нельзя экономить на обслуживании — если у дилера стало дороже, то лучше потратиться сейчас, чем потом ремонтировать автомобиль по цене новой машины, подчеркнул эксперт.

«И, в-третьих, я бы всё же не увлекался мечтой о европейском автомобиле «любой ценой». Если есть возможность, то лучше приобрести китайский премиум-сегмент либо же иномарки, которые импортировали в Россию до 2021 года», — заключил он.

СТО происходит: владельцы новых европейских авто жалуются на блокировки
Проблема коснулась BMW, Mercedes и Renault, ввезенных по параллельному импорту

13 ноября «Известия» выяснили, что отечественные дилеры не смогли распродать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. На официальном сайте дилера корейского концерна Kia до сих пор можно приобрести седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска. А у Volkswagen, например, есть в наличии 14 моделей Taos и Tiguan в разных комплектациях.

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