Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками

Владельцы европейских автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, начали сталкиваться со случаями блокировки. Это происходит при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию, рассказали «Известиям» источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания. Проблема коснулась таких марок, как BMW, Mercedes и Renault.

«Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «мертвым колом» в гаражах. К нам обращаются такие пострадавшие», — рассказал «Известиям» источник в одном из крупных дилерских центров.



С начала 2022 года многие автомобильные концерны стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение из-за санкций, напомнил собеседник. Компания BMW была одной из последних, которая пошла на такой шаг. Производитель не мог игнорировать новый пакет санкций.



«Из-за этого в том числе автомобили этой марки не импортируются, их в буквальном смысле привозят «барыги», — подчеркнул представитель одного из дилерских центров.



Когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, они начинают обмениваться кодами. Если информация совпадает, то начинается анализ машины, если нет — она блокируется.



«В «гаражных» сервисах нет такого сертифицированного оборудования. Без него не получится установить даже тормозные колодки», — подчеркнул собеседник «Известий».



Случаи блокировки автомобилей, привезенных параллельным импортом, подтвердил источник в крупной сети СТО. По его словам, европейские концерны давно рассматривали идею внедрения в свои машины региональных ограничений и других способов защиты.



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СТО происходит: владельцы новых европейских авто жалуются на блокировки