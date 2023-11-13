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Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Отечественные дилеры не смогли распродать остатки автомобилей ушедших из страны брендов, выяснили «Известия». На официальном сайте дилера корейского концерна Kia до сих пор можно приобрести седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска. А у Volkswagen, например, есть в наличии 14 моделей Taos и Tiguan в разных комплектациях.

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На сайте дилера чешской марки Skoda висит яркий баннер, буквально кричащий о продаже последней партии Kodiaq и Karoq. Но по нынешним ценам дилеры вряд ли быстро избавятся от остатков — стоимость машин существенно выросла.

«Оставшиеся автомобили данных моделей продаются дороже аналогичных, конкурирующих с ними, моделей китайских производителей и стоят уже весьма приличных денег», — рассказал «Известиям» директор розничных продаж дилерского центра «Авилон» Илья Петров.

Так, Kia Cerato в единственной доступной комплектации Luxe стоит 2,3 млн рублей, хотя на момент выхода оценивалась в 1,6 млн рублей, а Seltos — 2,3 млн рублей за самый простой набор функций. В начале 2022 года он обошелся бы в 1,8 млн рублей.

Сейчас эти машины стали неликвидным товаром, заявил независимый автомобильный эксперт Сергей Бургазлиев.

«Если остатки относительно доступных модели, вроде Hyundai Solaris или VW Polo, были раскуплены достаточно быстро, то более дорогие модели остались невостребованными», — рассказал он «Известиям».

Эксперт добавил, что за такую цену можно приобрести новый автомобиль китайской марки, которая ничем не будет уступать европейским и корейским моделям.

Например, сейчас цена на новый Geely Coolray в комплектации Flagship составляет 2,1 млн рублей, а на недавно представленный на отечественном рынке седан Emgrand — в 2 млн рублей. При этом на них распространяется гарантия, для них есть детали.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Складская движимость: дилеры не могут избавиться от авто ушедших брендов

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