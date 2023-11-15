Американист усомнился в прекращении помощи Украине со стороны США

США продолжат поддержку Украины, несмотря на одобренный проект временного финансирования правительства без помощи Киеву. Об этом «Известиям» 15 ноября заявил американист, историк Владимир Можегов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования сообщило, что палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

«Существует масса возможностей субсидировать Украину и помощь, безусловно, будет продолжаться. Каким образом они будут финансировать? Они финансировали через официальные фонды <...>, финансируют через военный бюджет, через бюджет НАТО, так или иначе помощь будет оказываться», — отметил эксперт.

Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября. В рамках плана Джонсон сделал акцент на финансировании национальных программ, связанных с сельским хозяйством, энергетикой, военным строительством, транспортом и жильем.

При этом в издании Politico уверены, что в сенате, где демократы составляют большинство, не пропустят его дальше.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.