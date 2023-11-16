Юрист рассказала о способах выселения бывшего супруга из квартиры

Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова 16 ноября рассказала «Известям», можно ли выселить бывшего супруга из своей квартиры, если он в ней прописан.



По словам юриста, в России, если бывший супруг прописан в квартире, то выселить его без его согласия законно нельзя. Супруги имеют равные права на проживание в их общем жилом помещении, даже если они проживают раздельно или разведены.

«Если вы хотите выселить бывшего супруга из квартиры, вам необходимо обратиться в суд по его месту жительства с иском о признании права собственности на квартиру и выселении бывшего супруга. Однако такие судебные дела рассматриваются индивидуально, их исход зависит от каждой конкретной ситуации, а также от наличия у бывшего супруга альтернативного места проживания. Но есть нюансы, например суды часто встают на сторону истца, если тот сможет доказать документально что все расходы по бремени содержания он несет длительное время самостоятельно», — сказала она.

Специалист рассказала, что существует несколько случаев, как законно можно выселить бывшего супруга из квартиры, даже если он прописан в ней. Например, это возможно, если бывший супруг согласен на добровольное выселение и заключает соответствующий договор.

«Также, если суд решит, что вы имеете право на квартиру и выселение бывшего супруга является обоснованным. Это может произойти, например, если квартира была приобретена вами до брака или по наследству, либо если вы сможете доказать, что вы обеспечили альтернативное жилье для бывшего супруга», — добавила Гукова.

Выселение возможно, если бывший супруг не выполняет обязанностей по содержанию и обслуживанию квартиры, не оплачивает коммунальные услуги, создает конфликтные ситуации либо нарушает общественный порядок, сказала эксперт.

В конце октября президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артем Ананьев рассказал «Известиям» о неочевидных способах мошенничества при покупке квартиры. Так, надо насторожиться, если продавец по каким-то причинам просит перечислить денежные средства за квартиру не ему, а другому лицу. Кроме того, риски несут в себе и сделки с квартирами с неузаконенной перепланировкой, указал юрист.