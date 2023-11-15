Навка рассказала «Известиям» о вызванных Играми дружбы опасениях МОК

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, многократная чемпионка мира, Европы и РФ Татьяна Навка 15 ноября рассказала «Известям», что Международный олимпийский комитет призывает национальные комитеты отказываться от участия в Играх дружбы в РФ, поскольку опасается, что эти соревнования смогут заменить Олимпиаду.

«Конечно, они опасаются, поэтому боятся и, соответственно, пугают всех вокруг, чтоб никто никуда не ехал», — заявила она.

Фигуристка отметила, что данная рекомендация от МОК способна оказать влияние на часть приглашенных к участию стран в соотношении «50/50». Она также указала, что подобные призывы в частности и политическая ситуация в целом негативно влияют на автономию спорта.

«Вообще, всё, что сейчас происходит в мире и политике, очень губительно для спорта и для демократии», — подытожила Навка.

Речь идет о заявлениях директора департамента МОК Джеймса Маклеода, который порекомендовал национальным комитетам не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России. По его мнению, участие в данных соревнованиях противоречит сохранению независимости и автономности спорта.

Комментируя это заявление, двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Васильев заявил «Известиям», что оно свидетельствует о слабости МОК и его возможности потерять «нити» управления в мире.

В свою очередь, зампред комитета по спорту ГД Амир Хамитов указал, что именно подобное решение МОК подрывает автономность спорта, назвав происходящее в МОК театром абсурда. А президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что такое поведение со стороны МОК неприятно, но вполне ожидаемо.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных видов спорта 20 будут олимпийскими и 10 — не олимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.