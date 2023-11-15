Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле выразили сожаление в связи с планами Финляндии закрыть границу с РФ
Общество
ФСБ России сообщила о задержании агента спецслужб Украины в Тюменской области
Спорт
В Кремле выразили несогласие с позицией МОК по российским спортсменам
Общество
В школьный курс о защите Родины войдет информация о боевом применении БПЛА
Общество
Гинцбург заявил о завершении испытаний обновленной вакцины «Спутник»
Мир
ЦАХАЛ объявила 4-часовую паузу в боевых действиях на севере Газы
Мир
Захарова назвала МОК КОМом в горле мирового спорта
Мир
В ООН сообщили о гибели в секторе Газа 102 сотрудников БАПОР
Спорт
Биатлонист Васильев назвал слабостью призыв МОК игнорировать Игры дружбы
Общество
Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах РФ
Мир
Не менее 25 человек погибли от израильского удара по северу сектора Газа
Происшествия
В ДТП под Екатеринбургом погибла жена блогера Александра Лещева
Мир
СМИ узнали о планах Дании блокировать танкеры с российской нефтью

Навка рассказала «Известиям» о вызванных Играми дружбы опасениях МОК

Навка: МОК опасаются потери авторитета после проведения Игр дружбы в России
0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, многократная чемпионка мира, Европы и РФ Татьяна Навка 15 ноября рассказала «Известям», что Международный олимпийский комитет призывает национальные комитеты отказываться от участия в Играх дружбы в РФ, поскольку опасается, что эти соревнования смогут заменить Олимпиаду.

«Конечно, они опасаются, поэтому боятся и, соответственно, пугают всех вокруг, чтоб никто никуда не ехал», — заявила она.

Фигуристка отметила, что данная рекомендация от МОК способна оказать влияние на часть приглашенных к участию стран в соотношении «50/50». Она также указала, что подобные призывы в частности и политическая ситуация в целом негативно влияют на автономию спорта.

«Вообще, всё, что сейчас происходит в мире и политике, очень губительно для спорта и для демократии», — подытожила Навка.

«МОК сам образумится со временем, иначе будет раскол»
Почетный президент ОКР Александр Жуков — о кризисе олимпийского движения, участии в Играх-2024 в Париже и оттоке молодых спортсменов

Речь идет о заявлениях директора департамента МОК Джеймса Маклеода, который порекомендовал национальным комитетам не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России. По его мнению, участие в данных соревнованиях противоречит сохранению независимости и автономности спорта.

Комментируя это заявление, двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Васильев заявил «Известиям», что оно свидетельствует о слабости МОК и его возможности потерять «нити» управления в мире.

В свою очередь, зампред комитета по спорту ГД Амир Хамитов указал, что именно подобное решение МОК подрывает автономность спорта, назвав происходящее в МОК театром абсурда. А президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что такое поведение со стороны МОК неприятно, но вполне ожидаемо.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных видов спорта 20 будут олимпийскими и 10 — не олимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023