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Мягкая посадка: россияне из Газы вернулись в Москву

Как в аэропорту встречали эвакуированных из зоны конфликта
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
МЧС России вместе с дипломатами проводит работу по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. Первая группа россиян прибыла в Москву из Каира в начале недели, чуть позже в столицу прилетел второй рейс. Всего из Газы планируется вывезти около 600 граждан России. Как в Домодедово встречали эвакуированных — в фотогалерее «Известий»
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В первой группе прибывших в Москву было 70 человек, второй рейс доставил еще 98 россиян
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Сейчас доставленные в Москву граждане РФ остаются в пункте временного размещения в Подмосковье
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Также в Каире осталось два борта МЧС, готовых вывезти эвакуированных граждан России
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
МЧС рассчитывает разово привезти 300 человек, если будет такая возможность
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в Газу и эвакуации иностранцев
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Для оказания медпомощи прибывшим россиянам в аэропорту был организован оперативный штаб — людей осматривали на случай, если им нужна экстренная помощь
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Большинство прибывших в аэропорту ждали родственники
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Вылет третьей группы эвакуированных в Россию запланирован на 16 ноября
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Прибытие эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Еще 40 граждан России были эвакуированы в минувший вторник из сектора Газа — их осмотрели специалисты Минздрава РФ, в ближайшее время их также должны перевезти в Москву
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