Мягкая посадка: россияне из Газы вернулись в Москву

МЧС России вместе с дипломатами проводит работу по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. Первая группа россиян прибыла в Москву из Каира в начале недели, чуть позже в столицу прилетел второй рейс. Всего из Газы планируется вывезти около 600 граждан России. Как в Домодедово встречали эвакуированных — в фотогалерее «Известий»