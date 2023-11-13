События недели: визит Путина в Казахстан, эвакуация жителей Газы, наводнение в Сомали

Израильские войска в ходе наземной операции в секторе Газа достигли больницы Аль-Шифа. Число погибших мирных жителей превысило 11 тыс. человек. Евросоюз призвал к немедленным гуманитарным паузам в регионе. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий»