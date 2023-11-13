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События недели: визит Путина в Казахстан, эвакуация жителей Газы, наводнение в Сомали

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
Израильские войска в ходе наземной операции в секторе Газа достигли больницы Аль-Шифа. Число погибших мирных жителей превысило 11 тыс. человек. Евросоюз призвал к немедленным гуманитарным паузам в регионе. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий»
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
Эвакуация гражданских лиц из сектора Газа через КПП «Рафах» на территорию Египта продолжается. За последние сутки границу пересекли не менее 826 иностранных граждан, в том числе 70 россиян
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин посетил Астану и встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомарт Токаевым
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Наводнение в Сомали унесло жизни более 30 человек, почти 500 тыс. жителей эвакуированы
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Президент РФ Владимир Путин осмотрел новый корпус детского онкоцентра имени Димы Рогачева в Москве и встретился с пациентами и врачами
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashish Vaishnav
Традиционный фестиваль огней проходит в Индии
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Эвакуация жителей и домашних животных после наводнения в Па-де-Кале во Франции
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Chuanyou
Большие панды Мэй Сян и Тянь Тянь вместе с детенышем вернулись из США в Китай
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Фото: REUTERS/RUV/Ragnar Visage
В исландском Гриндавике введен режим ЧП, эвакуировано около 4 тыс. человек из-за угрозы извержения вулканов
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке рассказали о рождении птенца редкого журавля Стэнли
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