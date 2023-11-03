Ничего обычного: лучшие фотографии повседневности

Культурная ассоциация dotART, базирующаяся в Италии, организует 14-й конкурс URBAN Photo Awards. В его основе — городская среда и живущие в ней люди. В этом году абсолютным победителем конкурса снимков реальной жизни и быта стала Наталья Сапрунова с фотографией, посвященной купанию в летнюю жару. Другие значимые работы — в фотогалерее «Известий»