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Захарова назвала МОК КОМом в горле мирового спорта

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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) участвовать во Всемирных играх дружбы в России.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в ком в горле мирового спорта», — сказала она газете «Спорт-Экспресс».

Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года. Их примут Москва и Екатеринбург.

Если б МОК: Путин ответил международному комитету на отстранение ОКР
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Ранее в этот день МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России. В организации заявили, что это будет противоречить рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных 20 видов спорта будут олимпийскими и 10 — неолимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.

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