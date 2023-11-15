Захарова назвала МОК КОМом в горле мирового спорта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) участвовать во Всемирных играх дружбы в России.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в ком в горле мирового спорта», — сказала она газете «Спорт-Экспресс».

Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года. Их примут Москва и Екатеринбург.

Ранее в этот день МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России. В организации заявили, что это будет противоречить рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных 20 видов спорта будут олимпийскими и 10 — неолимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.