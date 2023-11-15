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Психиатр рассказала, как определить депрессию у близкого человека

Психиатр Чупанова: при депрессии человек испытывает постоянное чувство усталости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 5% взрослых людей по всему миру диагностирована депрессия. Несмотря на то что существование заболевания и его тяжелые последствия для здоровья признано врачами по всему миру, многие люди продолжают снисходительно относиться к заболевшим. О том, почему депрессия опасна и как ее можно распознать у близкого, 15 ноября «Известиям» рассказала врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова.

Депрессия — это психическое расстройство, ключевые симптомы которого — подавление эмоций и воли человека. При заболевании пациент зачастую теряет способность ощущать сильные эмоции, вроде радости, лишается тяги к привычным интересам, чувствует сильный упадок сил. Больные во время тяжелого депрессивного эпизода могут потерять возможность выполнять большую часть дел. Нередко запущенная депрессия приводит к суицидальным мыслям, пояснила специалист.

«Ученые до сих пор точно не знают механизм возникновения депрессии. Известно, что у больных снижается выработка нейротрансмиттеров, таких как серотонин, норадреналин и дофамин. Эти соединения отвечают за волю человека и его эмоциональное состояние. Также в этом состоянии снижается размер гиппокампа, участка мозга, отвечающего за память и мышление. Иными словами, при депрессии человек не становится ленивым и безынициативным добровольно. Его неспособность испытывать эмоции или выполнять дела связаны с нарушением работы мозга. Считается, что спусковым крючком депрессии являются тяжелые нервные потрясения, длительный стресс и длительные заболевания», — поделилась Чупанова.

Есть несколько симптомов, на которые можно обратить внимание при подозрении депрессии у близкого: подавленное настроение, сложности с концентрацией внимания и замедление мышления, утрата интереса к хобби, учебе, работе или другой повседневной деятельности, которым занимался человек, снижение двигательной активности, медлительность, нежелание что-либо делать, плохое физическое самочувствие (постоянное чувство усталости, головные и мышечные боли).

«Люди с депрессией могут не знать, что они в депрессии и думать, что их чувства и симптомы являются вариантом нормы. Чтобы помочь близкому, важно в первую очередь не обесценивать его состояние. При депрессии люди часто стыдят себя и занимаются мысленным самоистязанием, поэтому рекомендуется избегать предложений «не грустить» и «взять себя в руки». Важно объяснить, что депрессия — это заболевание, а не личный недостаток. Убедить, что это состояние лечится и предложить обратиться к профессионалу. Если человек категорически против обращаться к психиатру, можно предложить обратиться за консультацией невролога. Этот специалист может также назначить терапию депрессивного расстройства», — сказала она.

В лечении легкого депрессивного расстройства используется когнитивно-поведенческая терапия. Она помогает пациенту научиться понимать свои эмоции и повысить адаптивность к стрессу. При более тяжелых стадиях заболевания необходимы современные антидепрессанты. Они повышают выработку серотонина мозгом, что помогает накопить и восстановить эмоциональный ресурс. Во время начала лечения могут быть незначительные побочные эффекты, вроде головокружения или тошноты, но они быстро проходят и не требуют отмены лечения, резюмировала психиатр.

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