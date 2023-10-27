Врач рассказал о способах избавиться от стресса во время осенней хандры

Для борьбы со стрессом в период осенней хандры наиболее эффективны четыре способа. Об этом 27 октября рассказал врач психоневрологического отделения Долгопрудненской больницы Анатолий Бойко.

«Это занятия спортом, любые: тренажерный зал, бассейн, лыжи, всё что угодно. Это релаксация — медитация, йога, любые практики, даже молитва — это тоже своего рода медитация», — рассказал он «РИА Новости».

Также справиться со стрессом помогают хобби и различные увлечения, в том числе творческая деятельность. Еще одним способом является общение с людьми.

При этом Бойко отметил, что осенняя хандра не имеет научного определения и обычно рассматривается врачами как ситуативное явление.

«Осенняя хандра ничем не лучше весенней, зимней или летней, это просто изменение в настроении. Это может быть связано с осенью, с тем, что меняется жизненная ситуация человека. Так, летом люди ведут определенный образ жизни, осенью, соответственно, он меняется», — сказал врач.

Специалист предупредил, что осеннюю хандру не следует путать с депрессией, которая выражается в длительном изменении настроения на протяжении более трех месяцев.

«Тогда мы говорим о депрессии, а если это неделя–две, то это просто состояние. Сейчас мы говорим о пониженном настроении, и оно ситуативное, оно связанно с конкретной ситуацией», — рассказал Бойко.

15 октября детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родители могут помочь ребенку бороться со стрессом личным примером. Она заявила, что ребенка ни в коем случае не стоит ругать и запугивать, а надо, наоборот, похвалить, воодушевить и показать свою поддержку.