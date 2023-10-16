Психолог назвала способ помочь ребенку справиться со стрессом

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что помочь ребенку бороться со стрессом родители могут, показав личный пример.

В беседе с News.ru в воскресенье, 15 октября, специалист отметила, что дети нередко сталкиваются со стрессовыми ситуациями и прямая обязанности родителей научить их справляться с негативными эмоциями.

Психолог подчеркнула, что в такой ситуации ни в коем случае ребенка не стоит ругать и запугивать, а надо, наоборот, похвалить, воодушевить и показать свою поддержку.

«Если возникла сложная ситуация, важно представить это со стороны, как будто посмотреть из зрительного зала, что это происходит с кем-то другим. Тогда ситуация кажется не такой пугающей и есть готовые решения», — приводит слова специалиста Life.ru.

Наумова отметила, что важно показать ребенку и собственный пример, чтобы ребенок видел, как трудности преодолевают родители. К психологу следует обратиться, если сами родители тревожные и поддаются панике во время стресса.

10 октября врач-психотерапевт Ирина Кракшина в беседе с РИАМО посоветовала постоянно укреплять и поддерживать психическое здоровье. Врач посоветовала не копить в себе негативные эмоции, учиться справляться с переживаниями и стрессом, а также чаще делать то, что приносит удовольствие и радость, пишет RT.

29 сентября врач-кардиолог Анастасия Фомичева предупредила о риске возникновения сердечного приступа из-за стресса. Она отметила, что сильные эмоциональные переживания могут повысить уровень гормонов стресса в организме и, как следствие, привести к сужению сосудов, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце.

В сентябре врач-психолог городской больницы в Черноголовке Николай Бусловский посоветовал не бояться обращаться за помощью в случае проблем. По его словам, наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются пациенты, являются следующие: депрессивное настроение, нарушение режима сна, постоянная тревожность, изменение цвета кожи, потеря удовольствия от повседневной жизни, отмечает телеканал «360».

Также в сентябре кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал НСН, что главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью. Если тяжелое эмоциональное состояние затянулось на три месяца, Хорс посоветовал перестать винить себя и обратиться к специалисту.

Ранее Михаил Хорс рассказал, почему иногда у людей случается зимняя депрессия. Основным фактором Хорс считает «когнитивные причины стресса» — оценки происходящего, сообщает телеканал «Звезда». Если оценки отрицательные, то человек эмоционально страдает.