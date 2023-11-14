В одном из хостелов Москвы обнаружили тела двух мужчин
В одном из хостелов в Москве обнаружены тела 44-летнего и 41-летнего мужчин. Об этом 14 ноября говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«В хостеле на ул. Ижорская обнаружены тела двух мужчин 1979 и 1982 года рождения без видимых телесных повреждений. Точная причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в надзорном органе.
Обстоятельства смерти двух человек устанавливает Тимирязевская межрайонная прокуратура.
В середине сентября тело 30-летнего мужчины нашли в хостеле на Пятницком шоссе в Москве . На теле погибшего были обнаружены множественные повреждения. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).