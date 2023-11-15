Будет весна: как предотвратить дефицит товаров в северных населенных пунктах

На этой неделе завершилась антикоррупционная экспертиза исторического закона о северном завозе, сообщили «Известиям» в Минвостокразвития. «На северах» цены традиционно были и, к сожалению, будут выше, чем в целом по России: их технически нельзя сделать одинаковыми из-за больших расстояний и использования нескольких видов транспорта. Новые положения в законе создают условия для того, чтобы продукты и товары первой необходимости завозились людям вовремя, а не доставлялись экстренно дорогостоящими вертолетами. В первую очередь поправки коснутся топлива, медикаментов, одежды, стройматериалов и техники. Как изменится уровень жизни в труднодоступных местах России — в материале «Известий».

Станет на Севере легче жить

Россияне на труднодоступных территориях РФ ждали этого закона почти четверть века. Новый базовый закон «О северном завозе» (№ 411-ФЗ), который вступит в силу в апреле 2024 года, призван отрегулировать своевременность доставки жизненно необходимых грузов в труднодоступные локации Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России.

На этой неделе завершилась важная процедура — антикоррупционная экспертиза закона о северном завозе, замечаний к инициативе не поступило , сообщили в Минвостокразвития.

Законопроект предполагает создание Федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС «Северный завоз»). Эта система должна обеспечить обработку и анализ информации о поставках товаров в отдаленные регионы, мониторинг движения грузов и своевременно выявлять угрозу сбоев в поставках. Кроме того, вводится понятие единого морского оператора северного завоза. Речь об определенном правительством юрлице, которое обеспечит регулярные перевозки грузов между морскими портами.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Новый закон даст возможность снизить стоимость товаров жизнеобеспечения на первоначальном этапе в среднем на 15% и одновременно повысить надежность и прозрачность поставок , ожидают в Минвостокразвития. Важнейшая функция — координация движения грузов по маршруту, чтобы всё предназначенное для северных территорий пришло вовремя и нигде ничего не застряло из-за сложной ледовой обстановки или неготовности перевозчиков. Государство благодаря новому подходу к координации будет завозить товары и технику дешевле, а значит, траты населения региона уменьшатся, а уровень жизни будет расти, рассчитывают в правительстве.

Когда продукты на Севере станут дешевле

Ежегодно на масштабную кампанию по доставке жизненно важных грузов и топлива на Север в бюджете предусматривается 87 млрд рублей. В периметр северного завоза попадают 25 регионов России (более 3 млн человек), в том числе населенные пункты Мурманской и Архангельской областей, Коми и Карелии. Почти 10% грузов принимает Чукотка, 18% — Камчатский край, наибольшая доля (55,5%) поставок приходится на Якутию.

В настоящее время идет работа с подзаконными актами, закрепляющими принципы нормирования, мониторинга, сроков и всего, что связано с планированием, рассказала «Известиям» сенатор от Республики Коми Ольга Епифанова.

— Северный завоз — механизм сложнейший, своего рода ежегодная стратегическая операция. Поэтому задача нового закона не только впервые ввести понятие северного завоза, но и закрепить федеральные механизмы поддержки, унифицировать понятия, обозначить четкую ответственность участников и сбалансировать весь процесс, — объясняет сенатор.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Существенную роль в обеспечении северного завоза сыграет Северный морской путь. Новый закон будет стимулировать регулярные рейсы по СМП с четким графиком и фиксированной ценой, что тоже повлияет на удешевление доставки и товаров. В тех регионах, где возможна единая морская поставка, задумываются об оптимизации и укрупнении.

— Одна из самых главных задач нового закона — снижение инфляции на северных территориях . Жители этих регионов увидят эффект от закона, на мой взгляд, примерно через год. За это время станут очевидны и поправки, которые потребуется внести в закон, чтобы отладить механизм, — поясняет Ольга Епифанова.

Государство в последние несколько лет ведет серьезную работу по развитию Арктического региона и обеспечению необходимых условий для жизни местного населения. Так, ведутся работы по строительству атомных электростанций малой мощности — первая из них появится в 2026 году в Якутии. Эти проекты позволяют обеспечить электроэнергией как граждан, так и промышленные предприятия, объясняет первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Как снизить цены на Севере

Из-за длительных сроков доставки и сложной логистики в северных регионах цены на социально значимые продукты (хлеб, молоко, мясо, овощи) в 2–2,5 раза выше среднероссийских , рассказали «Известиям» в Минвостокразвития.

Закон позволить влиять на цену товара с нескольких направлений, поясняют в Минвостокразвития. Во-перовых, это оптимизация и удешевление логистики: внедрение цифрового экспедитора, перевозка грузов единым морским оператором по льготным тарифам, определение и развитие опорной сети объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза. Во-вторых, субъекты РФ получат право устанавливать предельные оптовые и розничные цены на грузы и размер торговой надбавки, а также тарифы на перевозку и хранение грузов первой категории.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В совокупности данные меры позволят снизить цены на товары , убеждены в министерстве.

Справка «Известий» По данным Минвостокразвития, запланированный на 2023 год объем северного завоза составляет 3,7 млн т. Из них твердое топливо — 2,5 млн т, жидкое топливо — 1,1 млн т, социально значимые продовольственные товары и медикаменты — 100 тыс. т.

Социальная значимость для «сложных районов»

Для более полного соответствия современным требованиям и вызовам необходимо провести еще большую работу, дополнить закон поправками, улучшающими его реализацию , отметил директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

— Ключевым аспектом дальнейшего развития станет создание условий для динамичного взаимодействия участников завоза на всех уровнях, а также координация их работы и адаптация к меняющимся условиям. Это подразумевает разработку гибкой тарифной политики, установление предельных цен на перевозки и налаживание эффективных механизмов контроля за стратегическими запасами, что также необходимо регулировать подзаконными актами, — говорит Михаил Кузнецов.

Такой подход, по его мнению, не только повысит эффективность и надежность северного завоза, но и поможет развитию арктических регионов.

Следующим шагом развития закона могут стать определенные управленческие решения, считает проректор по развитию и инновациям Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе (МГРИ), экс-директор проектного офиса «Северный завоз» Юлия Зворыкина.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Например, при закупке муниципалитетами лекарственных препаратов было бы целесообразно разделить контракт на само лекарство и оплату доставки и хранения, поскольку в северных регионах большое транспортное плечо и дополнительные требования к хранению препаратов, не всегда можно попасть в коридор цены при закупке, — поясняет эксперт.

Замгендиректора Института регионального консалтинга, доцент географического факультета МГУ имени Ломоносова Надежда Замятина считает нужным оптимизировать маршруты доставки.

— В последние годы предпринимаются такие попытки, продумываются более эффективные схемы северного завоза, с централизованной массовой загрузкой логистических центров, откуда грузы распределяют по удаленным районам. Тут можно хорошо сэкономить , — говорит Надежда Замятина.

Но главная проблема тут в том, чтобы завезти грузы вовремя. Ведь если не успеть с доставкой, пока не замерзла река осенью и пока не растаял зимник весной, то придется завозить их авиатранспортом, вертолетом — вот тогда такие товары будут не просто дороже, чем на остальной территории страны, а дороже заоблачно, отмечает эксперт.

В чем риски северного завоза

Оценивать перспективы правоприменения пока преждевременно, однако данный закон уже несет в себе некоторые риски , сказала завотделом финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗИСП) при правительстве РФ Наталья Поветкина. Прежде всего, это риски, связанные с правовой неопределенностью господдержки и с закреплением обязательности полномочий профильных ведомств в субъектах РФ.

— Например, в статье № 9 нового закона полномочия местной администрации по дополнительной господдержке участников северного завоза возведены в статус права, а не обязанности. В статье № 19, определяющей формы финансовой поддержки, также указано на право, а не на обязательность такой помощи, — поясняет Наталья Поветкина.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Присутствует неопределенность и в понимании субъекта, на который возлагается обязанность оказать поддержку , замечает юрист. Так, в статье № 9 указывается на правительство РФ, а в статье № 19 говорится о кредитах и субсидиях из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.

— Риски северного завоза — это отсутствие прогноза транспортной работы по всем регионам, причем прогноз нужен на три-пять лет, чтобы планировать работу транспорта. Иногда завоз не вписывается в параметры астрономического года , — сказала экс-директор проектного офиса «Северный завоз» Юлия Зворыкина.

Вице-президент ассоциации Северного морского пути (СМП) Владимир Харлов отмечает, что основная сложность северного завоза — крайне ограниченное время навигации. Как правило, доставка продуктов с «большой земли» длится три-четыре месяца, с июля по октябрь. Например, в Ненецком автономном округе северный завоз осуществляется в 14 портов на трех морях — Белом, Баренцевом и Карском.

— Транспортный оператор неизбежно сталкивается с необустроенным местом выгрузки, малыми глубинами, необходимостью распаузки и, конечно, с суровыми климатическими условиями. Отсутствие кредитования и несвоевременный расчет за доставленные грузы приводил к частой смене операторов северного завоза и невыполнению его программы в полном объеме, отмечает Владимир Харлов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В результате стоимость продуктов во многих регионах Арктической зоны оказывалась заоблачной, а реальная зарплата жителей Крайнего Севера снижалась.

Потребительская активность жителей Севера труднопрогнозируема, говорит председатель экспертного совета «Союза российских городов», член Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

— Дефицит выпадающих товаров, которых часто не хватает на местах, зачастую устраняется буквально в ручном режиме. Однако новая нормативная база позволяет с учетом цифровых технологий сделать планирование, прогнозирование и мониторинг более эффективными инструментами, — считает эксперт.

Кроме того, решение вопроса товарного дефицита в условиях ограниченной транспортной доступности отчасти решается развитием новых производств на местах (как сельскохозяйственного, так и промышленного профиля), полагает Максимов.