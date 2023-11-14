В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил пользу законопроекта об увеличении пенсии прабабушкам с иждивенцами. Об этом 14 ноября он сообщил «Известиям».

В этот день Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении пенсии прабабушкам с иждивенцами. Согласно проекту, прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами несовершеннолетних сирот, что даст им право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Надбавки за опекунство составляют треть от фиксированной части пенсии. Однако предельный возраст таких опекунов составит 80 лет, также они не должны быть инвалидами. До этого в России опекунами разрешалось становиться только тетям, дядям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам.

«В России есть семьи, где у ребенка остались только прабабушка и прадедушка, которые еще вполне дееспособны. Но здесь законодательство выступает не в пользу граждан, и детей отправляют в детский дом», — считает Чаплин.

Он назвал хорошим примером практику Подмосковья, где не осталось ни одного детского дома, их заменили семейные центры временного пребывания, где дети очень быстро обретают семьи — обычно в течение двух месяцев. По словам Чаплина, к ноябрю нынешнего года еще две тысячи детей-сирот обрели семьи, включая детей с новых территорий.

«И политика всей страны должна быть именно такой — чтобы каждый одинокий ребенок, который по той или иной причине остался без родителей, как можно скорее обрел близких и оказался в самой настоящей, любящей семье. И мы продолжим бороться за это», — заключил депутат.

Кабмин 22 сентября поддержал законопроект об увеличении пенсии прабабушкам и прадедушкам, которые могут стать опекунами несовершеннолетних. Предполагается, что за каждого иждивенца опекуны-пенсионеры в 2023 году дополнительно могут получить 2522 рублей в месяц.