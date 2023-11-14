Песков назвал голословным заявление США о помощи России и Китая КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 14 ноября, назвал голословными обвинения США в адрес России и Китая в оказании помощи КНДР по обходу санкций, связанных с контролем над вооружениями.

«Мы видели, безусловно. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными. Они ничем не подтверждены», — сказал он.

Песков также добавил, что каждое новое такое заявление девальвирует все предыдущие на этот счет.

Подобное мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 ноября. Она отметила, что обвинения западных стран в незаконном военном сотрудничестве России и КНДР голословны и бездоказательны. Она объяснила, что Россия серьезно подходит к своим международным обязательствам, которые не мешают стране поддерживать дружеские отношения с соседями, такими как КНДР.

Ранее, 9 ноября, эксперты сообщили, что США укрепляют союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем. По их утверждениям, Соединенные Штаты пытаются всячески укрепиться в регионе для противостояния не только КНДР, но и альянсу Россия – Китай.

Кроме того, 2 ноября помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Соединенные Штаты предпримут «ряд шагов» по противодействию военно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в РФ встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.