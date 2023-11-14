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Песков назвал голословным заявление США о помощи России и Китая КНДР

Кремль отверг обвинения США в адрес РФ в оказании помощи КНДР по обходу санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 14 ноября, назвал голословными обвинения США в адрес России и Китая в оказании помощи КНДР по обходу санкций, связанных с контролем над вооружениями.

«Мы видели, безусловно. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными. Они ничем не подтверждены», — сказал он.

Песков также добавил, что каждое новое такое заявление девальвирует все предыдущие на этот счет.

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Подобное мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 ноября. Она отметила, что обвинения западных стран в незаконном военном сотрудничестве России и КНДР голословны и бездоказательны. Она объяснила, что Россия серьезно подходит к своим международным обязательствам, которые не мешают стране поддерживать дружеские отношения с соседями, такими как КНДР.

Ранее, 9 ноября, эксперты сообщили, что США укрепляют союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем. По их утверждениям, Соединенные Штаты пытаются всячески укрепиться в регионе для противостояния не только КНДР, но и альянсу Россия – Китай.

Кроме того, 2 ноября помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Соединенные Штаты предпримут «ряд шагов» по противодействию военно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в РФ встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.

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