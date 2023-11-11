Захарова указала на голословность обвинений Запада по сотрудничеству РФ и КНДР

Обвинения западных стран в незаконном военном сотрудничестве России и КНДР голословны и бездоказательны. Об этом в субботу, 11 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обвинения, предъявляемые коллективным Западом <…>, — голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely («очень вероятно». — Ред.)». К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями», — передает ее слова пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Захарова объяснила, что Россия серьезно подходит к своим международным обязательствам, включая резолюции Совета Безопасности. Она также добавила, что это не мешает стране поддерживать дружеские отношения с соседями, такими как КНДР.

По мнению официального представителя МИДа, критикам России нужно чаще «смотреть в зеркало, прежде чем учить других». США и их сателлиты нарушают существующие нормы международного права, а также поддерживают преступный киевский режим, добавила она.

Ранее, 9 ноября, эксперты сообщили, что США укрепляют союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем. По их утверждениям, Соединенные Штаты пытаются всячески укрепиться в регионе для противостояния не только КНДР, но и альянсу Россия – Китай.

Так, международный обозреватель Ким Мен Чхоль написал, что предстоящие визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Остина Ллойда вызовут «новые военные тучи» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а поведение Вашингтона — новые геополитические риски.

Кроме того, 2 ноября помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Соединенные Штаты предпримут «ряд шагов» по противодействию военно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в РФ встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.