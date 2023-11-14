В МИД РФ прокомментировали решение ЕС направить миссию в Киев

Решение Европейского союза (ЕС) отправить в декабре миссию в Киев для обсуждения военной помощи будет способствовать нагнетанию напряженности. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин журналистам.

«Я могу это охарактеризовать как еще один пример безответственной политики Евросоюза, который, к сожалению, симпатизируя нацистскому режиму в Киеве, накачивает его оружием, тем самым, не достигая никаких целей, кроме абсолютно бессмысленного продления агонии этого режима и затягивания конфликта», — сказал он.

По мнению Галузина, такое решение Брюсселя — «безответственный и авантюрный шаг», который поспособствует нагнетанию напряженности в «Восточной Европе и глобально».

Ранее, 13 ноября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миссия Европейского союза отправится в декабре в Киев для обсуждения возможных гарантий безопасности для Украины. Он отметил, на прошлом саммите ЕС Боррелю поручили разработать обязательства в сфере безопасности Евросоюза для Украины. В декабре глава дипломатии ЕС направит миссию с предложениями, которые важно обсудить с украинцами.

Ранее, 6 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что двусторонние переговоры по гарантиям безопасности для Украины находятся на ранних стадиях. 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО, которая направлена именно на оказание помощи Украине в создании будущих сил, указал он. По словам Блинкена, процесс будет происходить «в ближайшие месяцы».

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.