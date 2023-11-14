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Молодым многодетным семьям хотят дать беспроцентную ссуду на покупку жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Молодым многодетным семьям хотят предоставить беспроцентную ссуду на покупку жилья. Как выяснили «Известия», законопроект с такой мерой поддержки будет внесен в Госдуму 14 ноября.

«Наличие жилого помещения — одна из основных предпосылок молодых семей к рождению ребенка, наиболее востребованное социальное благо, о чем свидетельствует популярность принимаемых государством мер в этой сфере. Так, по данным правительства РФ, за 2011–2014 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» улучшили свои жилищные условия 108,5 тыс. молодых семей. Кроме того, согласно исследованию аналитического центра НАФИ 2019 года, для россиян, имеющих детей, одним из основных препятствий к рождению еще одного ребенка являются плохие жилищные условия (23%)», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе также отмечается, что в большинстве случаев молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.

«Они не имеют значительных накоплений для приобретения жилых помещений, однако имеют устойчивый, в потенциале растущий доход, а также не выйдут из трудоспособного возраста достаточно продолжительное время», — отмечается в тексте.

Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, чтобы изменить эту ситуацию, предлагается ввести новую форму поддержки молодых семей — беспроцентный целевой заем и льготный кредит по ставке не более 5% годовых на приобретение жилья.

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«Предлагаю ввести дополнительные меры государственной поддержки молодых многодетных семей. Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, предоставлять беспроцентный целевой заем на приобретение или строительство жилья со сроком погашения до 25 лет. Многодетной молодой семьей предлагаю считать семью с тремя и более детьми, старший из которых не достиг возраста 18 лет. Возраст одного из родителей в молодой семье не должен превышать 35 лет», — прокомментировал Сергей Миронов.

По его словам, главный вызов России сегодня — это проблемы демографии, решать которые нужно с поддержки молодых и многодетных семей.

«Посмотрите на статистику: за 2022 год население страны стало меньше почти на 600 тыс. человек, а в 2021-м Россия потеряла более миллиона человек. То есть каждый год мы теряем по одному городу. Тенденция тревожная, и что-то мне подсказывает, что по итогам 2023 года мы снова увидим печальные цифры», — отметил парламентарий. По его словам, в России происходит стремительное старение населения.

9 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Также Матвиенко высказала идею о программе индивидуального жилищного строительства с планировкой, учитывающей предпочтения многодетных семей.

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