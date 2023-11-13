Экс-советник Кучмы заявил о желании отставки Зеленского в рядах ВСУ

Военнослужащие украинской армии хотели бы потребовать отставки президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации на фронте, заявил 13 ноября бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Я думаю, что в армейской среде уже всё созрело и они хотят, чтобы Зеленский уже всё — <...> пошел на покой, в отставку», — считает Соскин.

Он отметил, что в данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) не проводят никаких наступлений, а вынуждены вести тяжелейшую оборону.

Из-за холодов украинские военнослужащие стали чаще болеть, добавил эксперт. По словам Соскина, по этой же причине ухудшаются доставка оружия, снарядов и продовольствия, а также вывоз раненых бойцов ВСУ.

На растущие противоречия между гражданским и военным руководством Украины в связи с тяжелой ситуацией на фронте в последние недели неоднократно указывали эксперты, а также ряд западных СМИ.

Накануне бывший разведчик США Скотт Риттер заявил в интервью, что неудачи ВСУ и противоречия между президентом страны Зеленским и военным командованием могут спровоцировать на Украине гражданскую войну. По его словам, всплеск насилия в стране вызовут столкновения между противниками дальнейшего ведения боевых действий и поддерживающими продолжение конфликта военными.

Днем ранее на подобный раскол указала The Telegraph. Издание отметило, что напряженность в отношениях военных и политиков страны, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость, и это может сломить Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.