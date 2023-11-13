Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ подтвердило запрет Финляндии на въезд из России на велосипедах
Мир
Проект 12-го пакета санкций ЕС против России представят к концу недели
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Мир
Экс-советник Кучмы заявил о желании отставки Зеленского в рядах ВСУ
Культура
Федор Бондарчук награжден премией журнала VOICE «Главные лица. Продюсер»
Мир
В Нью-Йорке на 87-м году жизни скончалась старшая сестра Дональда Трампа
Политика
Правительство утвердило индексы изменения стоимости ЖКХ в 2024–2028 годах
Экономика
Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны
Мир
Из сектора Газа за день эвакуировано почти 100 россиян
Мир
Премьер Польши Моравецкий объявил об отставке правительства
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне доставлены в Москву
Авто
В России стартовали продажи пикапов Sollers ST6 с дизельным двигателем
Сюжет:

Экс-советник Кучмы заявил о желании отставки Зеленского в рядах ВСУ

Бывший советник Кучмы: в армейской среде хотят, чтобы Зеленский ушел в отставку
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие украинской армии хотели бы потребовать отставки президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации на фронте, заявил 13 ноября бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Я думаю, что в армейской среде уже всё созрело и они хотят, чтобы Зеленский уже всё — <...> пошел на покой, в отставку», — считает Соскин.

Он отметил, что в данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) не проводят никаких наступлений, а вынуждены вести тяжелейшую оборону.

Из-за холодов украинские военнослужащие стали чаще болеть, добавил эксперт. По словам Соскина, по этой же причине ухудшаются доставка оружия, снарядов и продовольствия, а также вывоз раненых бойцов ВСУ.

Силы позиций: армия РФ перехватила инициативу на донецком направлении
Украинские отставные военные уже не верят в успех контрнаступления ВФУ

На растущие противоречия между гражданским и военным руководством Украины в связи с тяжелой ситуацией на фронте в последние недели неоднократно указывали эксперты, а также ряд западных СМИ.

Накануне бывший разведчик США Скотт Риттер заявил в интервью, что неудачи ВСУ и противоречия между президентом страны Зеленским и военным командованием могут спровоцировать на Украине гражданскую войну. По его словам, всплеск насилия в стране вызовут столкновения между противниками дальнейшего ведения боевых действий и поддерживающими продолжение конфликта военными.

Днем ранее на подобный раскол указала The Telegraph. Издание отметило, что напряженность в отношениях военных и политиков страны, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость, и это может сломить Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023