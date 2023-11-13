Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, а также противоречия между президентом страны Владимиром Зеленским и военным командованием могут спровоцировать гражданскую войну. Такое мнение 12 ноября выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», — сказал Риттер.

По его словам, всплеск насилия в стране вызовут столкновения между противниками дальнейшего ведения боевых действий и поддерживающими продолжение конфликта военными. При этом он указал, что сторонники боевых действий считают, что ВСУ должны перейти в фазу обороны вместо того, чтобы жертвовать своей военной мощью в контрнаступлении.

Ранее, 1 ноября, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также предрек гражданскую войну в стране. По его словам, внутренний конфликт на Украине возможен из-за нынешней политики киевского режима и провалов украинских войск на фронте.

Позже, 8 ноября, газета The Washington Post писала, что неудачи ВСУ и напряженность внутри украинского руководства порождают общественные разногласия в стране и снижают моральный дух украинского населения. В публикации отмечается, что ситуацию особенно усугубило недавнее заявление главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией.

Кроме того, на раскол между политическим и военным руководством Украины 12 ноября указала The Telegraph. Издание отметило, что напряженность в отношениях военных и политиков страны, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость, и это может сломить Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.