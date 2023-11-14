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Врач рассказала об опасности диабета и его ранних симптомах

Врач Уланкина: спровоцировать диабет могут инфекции, особенности жизни и питание
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Сахарный диабет — одно из самых распространенных и тяжелых заболеваний нашего времени. О том, чем опасно данное заболевание, причинах симптомах и профилактике «Известиям» 14 ноября, во Всемирный день борьбы против диабета, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Она отметила, что сахарный диабет — это группа эндокринных заболеваний, при которых нарушается обмен веществ и организм перестает нормально усваивать глюкозу, основной источник энергии в организме.

«Дело в том, что клетки не в состоянии потреблять глюкозу самостоятельно, для этого им нужен проводник — гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Если она синтезирует недостаточно этого гормона, развивается сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый). А если по какой-то причине клетки и ткани теряют чувствительность к инсулину, становятся инсулинрезистентными, это приводит к сахарному диабету второго типа», — пояснила специалист.

И в том и в другом случае, по словам врача, складывается ситуация, когда клетки не получают достаточного количества энергии и не могут нормально функционировать и развиваться, но при этом в кровотоке и тканевой жидкости скапливается непереработанная глюкоза. Она оказывает токсический эффект на ткани, постепенно разрушая стенки сосудов, повреждая нервные волокна и внутренние органы. Такое состояние называется гипергликемией. Без надлежащего лечения оно может привести к серьезным, а порой и необратимым нарушениям в работе почек, нервных клеток, сердечно-сосудистой системы.

«У человека снижается иммунитет, хуже заживают раны, развиваются кожные заболевания. Некомпенсированный сахарный диабет значительно ухудшает качество жизни и, по некоторым данным, сокращает ее продолжительность в среднем на девять лет», — отметила эксперт.

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При сахарном диабете первого типа человек вынужден на протяжении всей жизни вводить инсулин, а также придерживаться здорового питания, чтобы поддержать нормальную работу организма. При втором типе заболевания обычно рекомендуются диета и физическая активность в сочетании с антигипергликемическими препаратами, добавила Уланкина.

По ее словам, доказано, что предрасположенность к сахарному диабету и первого, и второго типов в большинстве случаев передается по наследству. А спровоцировать патологию могут инфекции, воспалительные процессы, особенности жизни, питание.

Как рассказала врач, первый тип заболевания чаще всего имеет аутоиммунную природу: из-за сбоя в работе иммунной системы ее клетки начинают бороться не только с вирусами и бактериями, но и с тканями поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Развитию сахарного диабета второго типа способствуют ожирение и сидячий образ жизни, воспалительные процессы, хронический стресс (кортизол повышает уровень глюкозы в крови и снижает чувствительность к инсулину), возраст старше 45 лет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания — в этом случае диабет появляется, даже если нет генетической предрасположенности к этому заболеванию.

В 95% случаев, по словам специалиста, диагностируют диабет второго типа. Его коварство заключается в том, что он годами может развиваться практически незаметно. На ранних стадиях на заболевание могут указывать такие симптомы, как сильная жажда, учащенное мочеиспускание, ухудшение зрения, часто возникающее чувство голода, резкое и беспричинное снижение веса, повышенная утомляемость, онемение и покалывание в руках и ногах.

«Если выявить заболевание на стадии предибета, когда патологические изменения еще обратимы, чаще всего ситуацию можно исправить, скорректировав свой образ жизни. Часто для этого достаточно изменить рацион и включить в свое расписание физическую активность. При необходимости врач назначает медикаментозное лечение. Но, к сожалению, многие люди с диабетом второго типа просто не знают о своем диагнозе и болезнь годами медленно разрушает их организм», — рассказала Уланкина.

В заключение она отметила, что сахарный диабет второго типа можно предупредить, главное — регулярно проверять состояние здоровья. Заподозрить болезнь на ранней стадии позволяет исследование гликированного гемоглобина: оно покажет, повышалась ли глюкоза в течение предшествующих трех месяцев, даже если сейчас она в норме. Также врачи рекомендуют регулярно сдавать анализ на глюкозу.

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В октябре врач-психиатр Дмитрий Попов заявил о влиянии стресса на развитие сахарного диабета. По его словам, сахарный диабет может начаться в любом возрасте и имеет психосоматические корни.

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