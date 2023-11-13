Аналитик спрогнозировал курс рубля

На этой неделе курс рубля сохранит устойчивость, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» в понедельник, 13 ноября.

Согласно сайту Московской биржи, на 16:49 доллар достиг 91,9 рубля. Еще 10 ноября он торговался выше 92 рублей.

Говоря о влияющих на курс факторах, эксперт отметил, что в этот понедельник будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, важный для нефтяного рынка.

«Среди других ключевых событий: 14 ноября в Штатах выйдут данные по инфляции в США. Данные интересны торгующим иностранной валютой на «Форекс» и Мосбирже. В среду выйдет отчет по ВВП России за III квартал. Показатель не оказывал влияния на рынок, но ВВП интересен как показатель, отражающий темпы адаптации России к новой реальности», — рассказал аналитик.

Кроме того, он напомнил, что с приближением пика налоговых выплат увеличатся продажи валюты экспортерами, что тоже влияет на курс.

«В ближайшее время курс рубля, вероятно, сохранит устойчивость благодаря высоким процентным ставкам и притоку экспортной выручки. Падение цен на нефть пока существенно не давит на российскую валюту. Сегодня важный уровень для рубля — 92,7 рубля за доллар. Его пробитие усилит нисходящий тренд, и курс может опуститься до 93,75 рублей к концу этой недели. Чем быстрее будет дешеветь нефть, тем выше риски ослабления рубля. Пока наметившееся укрепление рубля выглядит неустойчивым», — заключил Антонов.

Ранее, 9 ноября, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что укрепление российской нацвалюты может продолжиться до конца 2023 года. При этом, по ее мнению, возвращение рубля к максимумам лета 2022 года, скорее всего, ни в этом, ни в 2024 году не будет возможным.

4 ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, и теперь наблюдается стабилизация курса рубля. По его словам, курс нацвалюты сохранится в нынешних параметрах.