Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2023 года

Укрепление рубля может продолжаться до конца 2023 года как минимум, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Об этом она рассказала «Известиям» 9 ноября.

«Возвращение рубля к максимумам лета 2022 года, скорее всего, ни в этом, ни в 2024 году не будет возможным. Практически невозможным представляется и возвращение рубля в коридор 70–80 рублей за доллар», — отметила Мильчакова.

По мнению эксперта, в оставшиеся месяцы года курс российской нацвалюты может колебаться в коридоре 90–95 рублей за доллар.

«Мы считаем, что укрепление рубля продолжится до уровня в 90 рублей за доллар в ближайшее время, в самой краткосрочной перспективе. Это произойдет благодаря действиям российских монетарных властей. Скорее всего курс стабилизируется в районе этой отметки», — добавил, в свою очередь, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Как он объяснил, кроме денежно-кредитной политики Банка России, курс поддерживает продажа валютной выручки экспортерами, также позитивно могут повлиять статистические данные по торговому балансу и по инфляции, которые будут вскоре опубликованы.

В то же время инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что к концу ноября российская нацвалюта может получить дополнительную поддержку со стороны налогового периода.

«Важной переменной для курса нацвалюты останутся цены на нефть. До завершения осени мы можем увидеть попытки оттеснить доллар ближе к отметке 90 рублей, евро может тяготеть к 96. Технически это ближайшие «остановки». Более серьезное укрепление рубля пока видится маловероятным», — заключил он.

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров, отмечая усиление инфляционного давления на российскую экономику и рост потребительских цен, предположил, что укрепление рубля продержится примерно до конца декабря. В дальнейшем, по его мнению, курс будет в диапазоне 85–92 рубля за доллар.

Ранее, 4 ноября, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, и теперь наблюдается стабилизация курса рубля. По его словам, курс нацвалюты сохранится в нынешних параметрах.