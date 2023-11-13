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На Украине 68-летний священник получил повестку

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Фото: соцсети
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В Ужгороде 68-летний священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) Дмитрий Сидор получил повестку. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Как отметил священник, он уже находится под домашним арестом. По данным СМИ, в отношении Сидора возбуждено уголовное дело о разжигании межконфессиональной розни.

Сидор отметил, что обратился к адвокатам. В свою очередь, юристы заметили, что выдача повестки является провокацией, однако разобраться в ситуации адвокаты не смогли, поскольку в военкомат кроме призывника никого не пускают.

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Ранее, 12 ноября, на Украине сотрудники военкомата задержали водителя автобуса, который привез детей на соревнования по тхэквондо из Винницкой области в Ужгород, и вручили ему повестку. Как отмечается, водитель ночевал в хостеле «Монада», где его и других мужчин схватили военные и полицейские. Он попытался объяснить, что является единственным управляющим транспортным средством для группы спортсменов, но силовики не отреагировали.

8 ноября Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

В июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент республики Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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