На Украине мобилизовали привезшего детей на соревнования водителя автобуса

На Украине сотрудники военкомата задержали водителя автобуса, который привез детей на соревнования по тхэквондо из Винницкой области в Ужгород, и вручили ему повестку. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что водитель ночевал в хостеле «Монада», где его и других мужчин схватили военные и полицейские. Он попытался объяснить, что является единственным управляющим транспортным средством для группы спортсменов, но силовики не отреагировали.

Издание дополняет, что у водителя отобрали телефон и не дали возможности сообщить родным и тренерам о произошедшем. Кроме того, его сразу направили на комиссию, а после этого в учебный центр Чернигова.

«Страна.ua» обращает внимание, что глава Винницкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Борзов взял эту ситуацию под контроль, пообещав решить вопрос безопасности транспортировки детской команды. Перевозчик подготовил другого водителя для возвращения спортсменов обратно, ключи от автобуса из военкомата забирала переселенка из Мариуполя.

8 ноября Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

В июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Позднее, 3 сентября, минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент республики Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.