Рыба мечты: «По щучьему велению» лидирует третьи выходные подряд

Фильм-сказка о Емеле-дурачке и волшебной Щуке в исполнении Милы Ершовой вновь заняла первое место в рейтинге ЕАИС — семейный хит этой осени заработал уже 1,7 млрд рублей за всё время проката. Неожиданно серебро получил французский триллер «Катастрофа», собравший в премьерный уикенд 27 млн рублей. Тройку лидеров замыкает «Синдром» с Оксаной Акиньшиной, также дебютировавший в российских кинотеатрах 9 ноября: картина собрала 25 млн рублей. Предыдущий рекордсмен ЕАИС «Повелитель ветра» опустился на седьмую строку.

Одна сказка на два триллера

Емеля и его ручная красавица-рыбеха уверенно держат свои позиции, динамика сборов просела совсем чуть-чуть: в премьерные выходные «По щучьему велению» собрал 401 млн рублей, во второй — 786 млн рублей (но там были длинные праздники), а сейчас — только 304 млн рублей. За три уикенда сказка заработала 1,7 млрд рублей и закрепилась на первой строчке ЕАИС. Стоит ли говорить, что в семейном сегменте эта картина явно выигрывает у канадской новинки, мультфильма «Крылатая история», который дебютировал в этот уикенд и собрал всего 7,9 млн рублей, заняв 10-е место рейтинга.

— Фильм еще долго будет в холдоверах и стремится к 2 млрд сборов, — считает президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова. — За всю историю проката только 13 картин преодолевали планку в 2 млрд. В выходные фильм продолжает лидировать с большим отрывом.

Репертуару прошлого уикенда, по оценке Зиняковой, недоставало «мужского» кино: драм, триллеров и боевиков. В эти выходные всё изменилось — в тройку лидеров попало сразу два фильма остросюжетного жанра. Второе место рейтинга заняла французская новинка — экологический триллер «Катастрофа». По сюжету, мир близок к апокалипсису как никогда: во всем мире наблюдаются аномальная жара и кислотные осадки, которые одним махом уничтожают всё живое и оставляют страшные ожоги. Семья 15-летней Сельмы должна объединиться перед стихией, чтобы выжить.

Премьера фильма в российских кинотеатрах состоялась 9 ноября, а в мире — 21 мая. Для отечественного зрителя актерский состав знаком: как минимум, Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься», «Прошлой ночью в Нью-Йорке») и Летиция Дош («Мой король», «Обыкновенная страсть»). Посмотреть на них пришла 71 тыс. человек. А вот режиссер Жюст Филиппо пока известностью похвастаться не может — в его фильмографии всего пять картин, преимущественно короткометражек. Вышедший в кино полный метр тоже основан на короткометражке Филиппо — «Кислота» 2018 года.

На третьем месте вновь триллер, но уже российский — «Синдром» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Это первая работа актрисы в 2023 году, хотя прошлый год был богат для Акиньшиной на проекты: вышли «THEtёлки», «Тайна», «Контейнер». Героиня Акиньшиной — Маша — попадает в автокатастрофу с мужем-абьюзером Кириллом, которого сыграл Кирилл Кяро («Эпидемия», «Инсомния»). Но многое после злополучного ДТП не сходится: супруга как подменили с тирана на идеального мужчину, а в памяти девушки наблюдаются пугающие провалы. На фильм в период с 9 по 12 ноября выделили 8 тыс. сеансов, на которые сходило 67 тыс. зрителей.

— Если судить по количеству зрителей уикенда, то отрыв этих двух фильмов минимальный, да и в сборах люфт небольшой. Эти две новинки расположились сразу за холдовером, что говорит о потребности у зрителя видеть больше триллеров. Конкуренция за аудиторию разделила выручку пополам, — комментирует Зинякова обе триллер-новинки.

Поутихший интерес

По рейтингу ЕАИС за уикенд 9–12 ноября складывается ощущение, что российская публика действительно изголодалась по триллерам, а потому историческое и около-историческое проекты отошли на второй план. Научная фантастика «Человек ниоткуда» Рената Давлетьярова резко слетела на пятое место после успешного дебюта в прошлые выходные: если со 2 по 6 ноября на фильм пришло 179 тыс. человек, то с 9 по 12 — только 60 тыс. Копилка космо-фэнтези ощутимо победнела: сейчас фильм набрал всего 18 млн рублей, хотя в те выходные сорвал куш в 58 млн.

Байопик о кругосветном путешествии Федора Конюхова «Повелитель ветра» держится в топ-10 и все-таки медленно, но верно опускается ниже и ниже. Если в прошлый уикенд картина с Федором Бондарчуком в главной роли перешла из топ-3 на пятую строку впервые со дня премьеры 5 октября, то сейчас «Повелитель ветра» значится уже на седьмом месте. За этот уикенд фильм-путешествие заработал 16,3 млн рублей. А «Императрицы» с Юлией Пересильд падают еще резче: в премьерный уикенд 26–29 октября историческая драма заняла второе место, в прошлый — шестое, а сейчас — уже восьмое. Количество выделенных сеансов тоже упало с 10 тыс. в премьерный уикенд до 2 тыс. в этот. За все время проката фильм Андрея Кравчука заработал 122 млн рублей.

— «Повелителя» держит на плаву синтетический жанр — это вроде и серьезный байопик, а с другой стороны — фильм-приключение, который можно посмотреть всей семьей. Подобного в репертуаре нет, наработка хорошая, поэтому еще пару уикендов фильм точно будет обитать в десятке лидеров рейтинга, — объяснила положение «Повелителя ветра» в рейтинге Ольга Зинякова.

Ужасы россиянам тоже, кажется, поднадоели: аргентино-американский хоррор «Одержимые злом» совершенно не выстрелил в свой премьерный уикенд и собрал всего 10 млн рублей, хотя на IMDb его рейтинг составляет 7 из 10. Картина повествует о двух братьях, которые попытались остановить демоническую силу, но сами стали ее жертвами. На кону не только их жизни, но и, для утяжеления сюжета, жизнь беременной жены одного из героев. Режиссер — Дэмиан Рунья, участвовавший в работе над «Байками на Хэллоуин», вышедших в прокат 19 октября.

Неофициальный Голливуд — «Барби», «Оппенгеймер», «Элементарно», «Пила 10», «Аватар: Путь воды», «Миссия невыполнима» — продолжает балансировать в середине топ-10 ЕАИС. Это видно по сборам коротких метров «Минуточку» на 4-м месте (собрал 19 млн за уикенд) и «Три добрых дела» на 6-м (18,7 млн). Уже в конце рейтинга оказались еще две короткометражки: «Сколько весит облако?» расположился на 11-м месте и заработал 6,8 млн в период с 9 по 12 ноября, а «Глубокие раны» — на 12-м, 6 млн рублей.