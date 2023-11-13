«Русские витязи» выступили на Dubai Airshow

Пилотажная группа «Русские витязи» 13 ноября показала свое мастерство в рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Летчики выполнили фигуры высшего пилотажа на самолетах Су-35С и прошли мимо зрителей на предельно малых скоростях.

Так, «Русские витязи» продемонстрировали петлю Нестерова, бочку, вираж на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж.

Кроме того, в этот день стало известно, что транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) вызвал большой интерес на Dubai Airshow. В госкорпорации «Ростех» заявили, что он является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, в котором было обновлено порядка 70% всех систем и агрегатов. Он стал первым с 1994 года тяжелым транспортным самолетом, представленным Россией на зарубежной выставке.

Выставка Dubai Airshow 2023 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 13 по 17 ноября. На ней представят около 200 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения.