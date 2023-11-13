МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
МВД Литвы обязало Департамент миграции начать процедуру утраты литовского гражданства балериной Илзе Лиепой. Об этом 13 ноября сообщило издание BNS LRT.
«В пятницу Департамент миграции направил запросы в ответственные учреждения страны с просьбой дать оценку публичным заявлениям Илзе Лиепы», — говорится в заявлении министерства, которое приводит СМИ.
Причиной стали слова Лиепы, сказанные год назад во время интервью российскому Youtube-каналу «Эмпатия Манучи». Балерина поддержала спецоперацию России на Украине и добавила, что у нее нет сомнений в том, что говорит президент РФ Владимир Путин. При этом отмечается, что она имеет и российское, и литовское гражданство.
«У меня нет никаких сомнений в том, о чем говорит наш президент (Владимир Путин, — Ред.). Хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены, и что Кремль затуманил нам мозги. Но это уже дело каждого и выбор каждого», — сказала она.
Лиепа добавила, что сейчас происходит противостояние глубинных ценностей, а «Украина стала разменной монетой». Она также подчеркнула, что народ Прибалтики стал заложником маленькой группы людей.
«Мне очень стыдно за них (Прибалтику, — Ред.) и очень грустно <...> Мы же очень хорошо понимаем, что к сожалению, народ становится заложником маленькой группы людей», — заявила Лиепа, отвечая на вопрос о сносе советских памятников в странах Балтии и отмене русской культуры.
Если в словах балерины будет установлена угроза национальной безопасности, то ведомство подготовит предложение обратиться к президенту с просьбой о лишении гражданства.
Илзе Лиепа является дочерью советского солиста балета латвийского происхождения Мариса Лиепы. В 2000-е годы она получила литовское гражданство за то, что более десяти лет она танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.
В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которое ей было предоставлено в порядке исключения в 1993 году. Спортсменку обвиняли в участии в российских ледовых шоу и содействии формированию образа России как великой страны.