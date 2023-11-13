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МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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МВД Литвы обязало Департамент миграции начать процедуру утраты литовского гражданства балериной Илзе Лиепой. Об этом 13 ноября сообщило издание BNS LRT.

«В пятницу Департамент миграции направил запросы в ответственные учреждения страны с просьбой дать оценку публичным заявлениям Илзе Лиепы», — говорится в заявлении министерства, которое приводит СМИ.

Причиной стали слова Лиепы, сказанные год назад во время интервью российскому Youtube-каналу «Эмпатия Манучи». Балерина поддержала спецоперацию России на Украине и добавила, что у нее нет сомнений в том, что говорит президент РФ Владимир Путин. При этом отмечается, что она имеет и российское, и литовское гражданство.

«У меня нет никаких сомнений в том, о чем говорит наш президент (Владимир Путин, — Ред.). Хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены, и что Кремль затуманил нам мозги. Но это уже дело каждого и выбор каждого», — сказала она.

Лиепа добавила, что сейчас происходит противостояние глубинных ценностей, а «Украина стала разменной монетой». Она также подчеркнула, что народ Прибалтики стал заложником маленькой группы людей.

«Мне очень стыдно за них (Прибалтику, — Ред.) и очень грустно <...> Мы же очень хорошо понимаем, что к сожалению, народ становится заложником маленькой группы людей», — заявила Лиепа, отвечая на вопрос о сносе советских памятников в странах Балтии и отмене русской культуры.

Если в словах балерины будет установлена угроза национальной безопасности, то ведомство подготовит предложение обратиться к президенту с просьбой о лишении гражданства.

Илзе Лиепа является дочерью советского солиста балета латвийского происхождения Мариса Лиепы. В 2000-е годы она получила литовское гражданство за то, что более десяти лет она танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

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В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которое ей было предоставлено в порядке исключения в 1993 году. Спортсменку обвиняли в участии в российских ледовых шоу и содействии формированию образа России как великой страны.

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