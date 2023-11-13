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Мантуров раскрыл подробности переговоров с министром экономики ОАЭ

Мантуров: направлений для сотрудничества с арабскими коллегами много
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров поделился 13 ноября с «Известиями» подробностями переговоров с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Тук Аль-Марри.

По словам Мантурова, РФ и ОАЭ договорились продолжить совместную работу в сфере авиации.

«Мы договорились продолжить эту работу, поскольку мы недавно получили сертификат Ми-171А2. Сейчас у нас представлена другая техника, которая здесь находится, мы заинтересованы также в ее сертификации. Базовое соглашение будет максимально комфортным для двух стран», — отметил он.

Вице-премьер рассказал, что также обсуждался вопрос более тесной кооперации в индустриальной сфере.

«Наши предприятия заинтересованы в создании производств. В частности, в индустриальной зоне. Уже рассматривают проекты размещения наших предприятий на территории этой зоны. Для наших предприятий это выгодно», — указал он.

Кроме того, формируется сбор предварительных заявок в таких сферах, как металлургия, химия, фармацевтика и высокие цифровые технологии.

«Направлений для сотрудничества много», — заключил он.

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Ми-171А2 — это новая версия модели Ми-8/17— одного из самых массовых вертолетов мира. Он может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Также вертолет способен совершать длительные беспосадочные полеты.

Ранее в этот день стало известно, что транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), представленный на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, вызвал большой интерес. В госкорпорации «Ростех», которая представила самолет, заявили, что этот самолет является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, в котором было обновлено порядка 70% всех систем и агрегатов. Он стал первым с 1994 года тяжелым транспортным самолетом, представленным Россией на зарубежной выставке.

Накануне Мантуров рассказал, что на производственной площадке в Абу-Даби в ОАЭ началась сборка автомобилей Aurus. По его словам, компания планирует открыть там салон для продажи и кастомизации машин. Присутствие бренда в странах Ближнего Востока предполагается расширять, после того как он «основательно закрепит» позиции в ОАЭ.

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