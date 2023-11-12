В ОАЭ запущено производство российского люксового Aurus

На производственной площадке в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) началась сборка автомобилей Aurus. Об этом 12 ноября сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — рассказал Мантуров журналистам.

По его словам, компания по-прежнему планирует открыть в ОАЭ салон для продажи и кастомизации машин. В целом Мантуров указал на то, что присутствие бренда в странах Ближнего Востока предполагается расширять, после того как бренд «основательно закрепит» позиции в ОАЭ.

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров 10 июля во время международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» сообщил, что в 2024 году запланирован выпуск «небольшой партии» минивэнов Aurus Arsenal. Они будут выпускаться в цехе московского института НАМИ.

Инсайдерский Telegram-канал «Автопоток» 9 августа сообщил, что с 2024 года российский люксовый внедорожник Aurus Komendant будет выпускаться с удлиненной колесной базой. Новинка получит новые двери, крышу и задние крылья, что увеличит длину авто на 500 мм ― до 5880 мм.