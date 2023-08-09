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Российский внедорожник Aurus Komendant получит удлиненную версию

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Фото: Aurus
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Российский люксовый внедорожник Aurus Komendant с 2024 года будет выпускаться в исполнении с удлиненной колесной базой. Об этом сообщает 9 августа инсайдерский Telegram-канал «Автопоток».

Выпуском удлиненных Komendant будет заниматься нижегородская компания «Рида». Новинка получит новые двери, крышу и задние крылья, что увеличит длину авто на 500 мм ― до 5880 мм.

Aurus Komendant выпускается с ноября 2022 года на заводе в Елабуге. Модель получила семь комбинаций отделки интерьера. Внедорожник оснащается безальтернативной рядной «восьмеркой» с двойным турбонаддувом, которая развивает до 598 л.с.

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Ранее, 10 июля, стало известно, что в 2024 году начнется серийный выпуск минивэнов Aurus Arsenal для частных покупателей. Aurus Arsenal делит с седаном Senat и кроссовером Komendant единую платформу.

Полноприводный минивэн оснащен гибридной силовой установкой с бензиновой рядной «восьмеркой» объемом 4,4 л мощностью 598 л.с. в связке с девятиступенчатой автоматической трансмиссией со встроенным электромотором с номинальной отдачей 38 л.с.

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