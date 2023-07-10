Серийное производство минивэнов Aurus Arsenal стартует в 2024 году

В 2024 году начнется серийный выпуск минивэнов Aurus Arsenal для частных покупателей, сообщает 10 июля, в понедельник, ТАСС.

Из речи генерального директора ФГУП «НАМИ» Федора Назарова в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» стало известно, что в следующем году планируется выпуск «небольшой партии» Aurus Arsenal. Известно, что автомобили Arsenal будут выпускаться в цехе московского института НАМИ.

Aurus Arsenal делит с седаном Senat и кроссовером Komendant единую платформу. Полноприводный минивэн оснащен гибридной силовой установкой с бензиновой рядной «восьмеркой» объемом 4,4 л мощностью 598 л.с. в связке с девятиступенчатой автоматической трансмиссией со встроенным электромотором с номинальной отдачей 38 л.с.

Габариты восьмиместного минивэна Aurus: длина ― 5980 мм, ширина ― 2020 мм, высота ― 2090 мм, а длина колесной базы составляет 3550 мм.

28 июля стало известно, что три накладки для отделки интерьера лимузина Aurus Senat для проекта «Кортеж», сделанные из шпона тополя, обходятся производственному цеху НАМИ в 150 тыс. рублей.

Техзадание НАМИ для изготовления деталей интерьера гласит, что вставки для левой и правой стоек кузова, а также нижняя панель перегородки изготовлены с использованием ABS-пластика, который сверху покрыт шпоном из корня тополя, лакированным мастикой немецкой фирмы Voteller.