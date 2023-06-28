Реклама
Прямой эфир
Культура
Продюсер из Италии сообщил об участии российских фильмов в фестивале в Венеции
Мир
Главный акционер BMW раскритиковал энергетическую политику Германии
Армия
Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Ирана
Мир
РФ указала Японии на ее попытки повлиять на переименование 3 сентября
Армия
Лавров заявил о невозможности отказа от поставленных целей СВО на Украине
Мир
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады
Мир
Госдеп США допустил торговлю России и Грузии продуктами питания
Общество
Правительство РФ упростит порядок организации полетов беспилотников с 1 марта 2024 года
Мир
Захарова назвала абсурдными обвинения США против россиянки Бурлиновой
Армия
ВКС РФ нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
Авто
В России в продаже появился электрокар Ford Territory
Общество
МИД РФ подтвердил возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой

Названа цена декоративных деталей интерьера Aurus

«Газета.Ru»: накладки со шпоном тополя для каждого Aurus стоят 150 тыс. рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три накладки для отделки интерьера лимузина Aurus Senat для проекта «Кортеж», сделанные из шпона тополя, обходятся производственному цеху НАМИ в 150 тыс. рублей. Об этом 28 июня сообщает «Газета.Ru».

Техзадание НАМИ для изготовления деталей интерьера гласит, что вставки для левой и правой стоек кузова, а также нижняя панель перегородки изготовлены с использованием ABS-пластика, который сверху покрыт шпоном из корня тополя, лакированным мастикой немецкой фирмы Voteller.

Известно, что изготовленные декоративные детали, которые стоят 150 тыс. рублей, должны быть обеспечены годовой гарантией. Кроме того, НАМИ не допускает использование выставочных образцов и восстановленных деталей.

Золотая гайка: сколько стоит обслуживание люксового автомобиля
Дорого ли обходится эксплуатация Aurus по сравнению с Rolls-Royce и Bentley

1 июня эксперты выяснили, что в апреле 2023 года в России приобрели рекордное количество люксовых автомобилей с пробегом. За месяц в России продано 243 люксовых авто с пробегом — это наполовину больше, чем в прошлом году. Более того, показатель апреля текущего года установил рекорд продаж суперкаров на вторичном рынке за последние 10 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023