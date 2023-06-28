Названа цена декоративных деталей интерьера Aurus

Три накладки для отделки интерьера лимузина Aurus Senat для проекта «Кортеж», сделанные из шпона тополя, обходятся производственному цеху НАМИ в 150 тыс. рублей. Об этом 28 июня сообщает «Газета.Ru».

Техзадание НАМИ для изготовления деталей интерьера гласит, что вставки для левой и правой стоек кузова, а также нижняя панель перегородки изготовлены с использованием ABS-пластика, который сверху покрыт шпоном из корня тополя, лакированным мастикой немецкой фирмы Voteller.

Известно, что изготовленные декоративные детали, которые стоят 150 тыс. рублей, должны быть обеспечены годовой гарантией. Кроме того, НАМИ не допускает использование выставочных образцов и восстановленных деталей.

1 июня эксперты выяснили, что в апреле 2023 года в России приобрели рекордное количество люксовых автомобилей с пробегом. За месяц в России продано 243 люксовых авто с пробегом — это наполовину больше, чем в прошлом году. Более того, показатель апреля текущего года установил рекорд продаж суперкаров на вторичном рынке за последние 10 лет.