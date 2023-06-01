Российский рынок подержанных люксовых автомобилей установил рекорд десятилетия

В апреле 2023 года в России приобрели рекордное количество люксовых автомобилей с пробегом, сообщает 1 июня аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, в апреле 2023 года в России продано 243 люксовых авто с пробегом — это наполовину больше, чем в прошлом году. Более того, показатель апреля текущего года установил рекорд продаж суперкаров на вторичном рынке за последние 10 лет.

Так, в прошедшем апреле продано 93 Bentley с пробегом — это 38,3% от общего числа продаж. Тем временем автомобилей Rolls-Royce и Maserati было реализовано по 48 экземпляров каждого производителя. Также за прошедший месяц в России продали 32 подержанных Lamborghini, Ferrari — 13 автомобилей, Aston Martin — восемь суперкаров, Aurus — один экземпляр.

Самая популярная модель на российском рынке подержанных люксовых авто — Bentley Continental GT, на которую пришлось более 20% рынка сегмента (49 автомобилей). На втором месте — Bentley Continental Flying Spur (22 автомобиля), на третьем — Lamborghini Urus (20 единиц). Также в пятерку самых популярных подержанных авто в сегменте вошли такие модели, как Bentley Bentayga (19 штук) и Maserati Levante (19 экземпляров).

Больше всего — 114 машин — было продано в Москве, в Московской области — 45 автомобилей, а также в Санкт-Петербурге — 30 суперкаров.

30 января спортивный кроссовер Lamborghini Urus вновь появился в России, машина ввезена по системе параллельного импорта. Автомобиль с четырехлитровым бензиновым мотором мощностью 650 л.с. стоит в РФ 35 млн рублей.