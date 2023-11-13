Корреспондент «Известий» показал на Dubai Airshow кабину модернизированного Ил-76

Представленный на Dubai Airshow 2023 Ил-76МД-90А(Э) имеет новый двигатель, усиленное шасси и увеличенную на 5 тыс. км дальность полета. Корреспондент «Известий» Николай Иванов 13 ноября поделился кадрами внутреннего устройства нового российского транспортника.

«На этом самолете установлены двигатели ПС-90 с тягой 16 т, что дало самолету большие преимущества в энерговооруженности. Самолет стал перевозить грузы в 60 т вместо 45, и полностью модернизирована кабина», — рассказал Иванову один из пилотов.

Так, он добавил, что обновления в кабине заключаются в полной замене механических приборов на жидко-кристаллические дисплеи, а также в появлении цифрового автопилота.

«Самолет стал летать точнее, быстрее и дальше», — подытожил летчик.

Ранее в этот день в госкорпорации «Ростех», которая представила самолет, заявили, что Ил-76МД-90А(Э) производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, в котором было обновлено порядка 70% всех систем и агрегатов.

Выставка Dubai Airshow 2023 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 13 по 17 ноября. На ней будет представлено порядка 200 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, сообщили в «Ростехе».