Задержанный бодибилдер нанес своей девушке более 30 ударов

Бодибилдер Адель Пашин, жестоко избивший свою девушку из-за того, что она не принесла ему стакан воды, нанес ей минимум 30 ударов кулаками и два удара ножкой табурета с область головы, спины и ног. Подробности инцидента 13 ноября рассказала пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, в отношении злоумышленника возбужден ряд уголовных дел.

«Ему предъявлено обвинение по п.«в» ч.2 ст.115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ч. 1 ст.119 («Угроза убийством»), п.«г» ч.2 ст.127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что 35-летний Пашин высказывал потерпевшей угрозы убийством, которые она восприняла реально, учитывая неоднократные побои и отсутствие третьих лиц в квартире. Он также препятствовал девушке покинуть квартиру.

В пятницу, 10 ноября, 25-летняя девушка бодибилдера Пашина рассказала «Известиям», что спортсмен избил ее из-за того, что она забыла поставить у его кровати стакан воды. Она отметила, что в ходе ссоры начала собирать вещи, однако Пашин ее остановил и начал избивать кулаками по голове, а потом он схватил ножку от стула и нанес удары уже с помощью нее.

В тот же день председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Москве организовать процессуальную проверку по факту этого избиения.

Позднее, 11 ноября, полицейские задержали Пашина. Гражданин передан в следственные органы.