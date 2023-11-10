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Девушка бодибилдера Аделя Пашина обвинила его в избиении из-за стакана воды

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Фото: РЕН ТВ
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Девушка бодибилдера Аделя Пашина рассказала «Известиям» 10 ноября о том, что спортсмен избил ее из-за стакана воды.

«Он спал, у него болел желудок. Он периодически просыпался. Потом он проснулся и начал кричать, что я не поставила воду рядом с его кроватью, хотя я не знала, что нужно людям, у кого болит желудок, ставить воду рядом с кроватью. Начал кричать и говорить, что я эгоистичная тварь, что я тупая, что я не подумала о нем, думаю только о себе», — сказала Анастасия.

Она отметила, что в ходе ссоры начала собирать вещи, однако Пашин ее остановил и начал избивать кулаками по голове. По словам девушки, потом он схватил ножку от стула и нанес удары уже с помощью нее.

«Говорил, что я не уйду живой, что я недостойна жить, что я тупая, что думал, что встретил достойную девушку, а я такая же *****, как и все», — рассказала девушка.

Как пишет телеканал «360», Анастасия успела написать своей подруге с просьбой о помощи. Та приехала на квартиру к бодибилдеру вместе с полицейскими, чтобы спасти потерпевшую, однако Пашин заперся вместе с девушкой и отказывался впускать правоохранителей. Он заставил Анастасию сказать, что всё в порядке, угрожая ей при этом убийством. После этого бодибилдер спрятал ключи от квартиры. В итоге Анастасии удалось выбраться из квартиры, когда бодибилдер уснул.

Адвокат Анастасии Ольга Чернухина сообщила телеканалу «360», что потерпевшая обратилась по факту случившегося в полицию, ее заявление зарегистрировали.

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Ранее, 7 ноября, в Пресненском районном суде Москвы состоялось первое заседание по делу об избиении певицы Алены Андерс. Обвиняемым на процессе выступил ее жених Зелимхан Хасбулатов. По данным обвинения, они проводили вместе время в московской квартире, а после этого 29-летняя девушка перестала выходить на связь. Хасбулатов заявил ее матери, что Андерс приболела. Женщина вызвала скорую помощь, и певицу в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую субдуральную гематому правой лобно-теменно-височной области. Девушке провели срочную трепанацию черепа, из-за чего она на полтора месяца впала в кому. Очнувшись, Андерс заявила, что ее избил жених.

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